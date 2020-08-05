Невероятно, но факт: как употребление брокколи изменит Вашу жизнь

Брокколи можно по праву считать одним из самых полезных растений семейства "капустные". Перед Вами 5 удивительных фактов о пользе этого овоща.

Брокколи является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Как крестоцветный овощ, брокколи содержит много питательных веществ, витаминов и минералов, которые играют важную роль в различных функциях организма.

Содержит витамины и минералы

Брокколи имеет впечатляющий питательный профиль:

Калории: 34 ккал

Углеводы: 6,64 г

Белок: 2,82 г

Жир: 0,37 г

Сахар: 1,7 г

Кальций: 47 мг

Железо: 0,73 мг

Магний: 21 мг

Фосфор: 66 мг

Калий: 316 мг

Цинк: 0,41 мг

Марганец: 0,21 мг

Витамин С: 89,2

Витамин Е: 0,78 мг

Ниацин: 0,64 мг

Укрепляет иммунную систему

Потребление брокколи приводит к укреплению иммунной системы из-за присутствия антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин. Витамин С является важным витамином, для иммунитета, обмена веществ, пищеварения и развитие костей. Между тем, бета-каротин поддерживает здоровье глаз и защищает организм от повреждения клеток. Иммуностимулирующие минералы в брокколи: цинк, фосфор, калий, марганец и медь.

Регулирует уровень сахара в крови

Брокколи является отличным источником флавоноидов, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием против диабета 2 типа. Она содержит сульфорафан, растительное соединение, которое может ингибировать выработку глюкозы.

Пищеварение

Соцветия брокколи содержат много клетчатки, которая способствует пищеварению и регулярному опорожнению кишечника. Достаточное потребление клетчатки предотвращает трудности с пищеварением, включая боли в животе, вздутие живота, расстройство желудка, запоры и диарею.

Снимает воспаление

Растительные соединения, содержащиеся в брокколи, оказывают сильное противовоспалительное действие против боли в суставах, вызванной нарушениями, связанными с костями, такими как остеоартрит и артроз.