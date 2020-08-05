Невероятно, но факт: как употребление брокколи изменит Вашу жизнь

Брокколи является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Как крестоцветный овощ, брокколи содержит много питательных веществ, витаминов и минералов, которые играют важную роль в различных функциях организма.
Содержит витамины и минералы
Брокколи имеет впечатляющий питательный профиль:
Укрепляет иммунную систему
Потребление брокколи приводит к укреплению иммунной системы из-за присутствия антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин. Витамин С является важным витамином, для иммунитета, обмена веществ, пищеварения и развитие костей. Между тем, бета-каротин поддерживает здоровье глаз и защищает организм от повреждения клеток. Иммуностимулирующие минералы в брокколи: цинк, фосфор, калий, марганец и медь.
Регулирует уровень сахара в крови
Брокколи является отличным источником флавоноидов, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием против диабета 2 типа. Она содержит сульфорафан, растительное соединение, которое может ингибировать выработку глюкозы.
Пищеварение
Соцветия брокколи содержат много клетчатки, которая способствует пищеварению и регулярному опорожнению кишечника. Достаточное потребление клетчатки предотвращает трудности с пищеварением, включая боли в животе, вздутие живота, расстройство желудка, запоры и диарею.
Снимает воспаление
Растительные соединения, содержащиеся в брокколи, оказывают сильное противовоспалительное действие против боли в суставах, вызванной нарушениями, связанными с костями, такими как остеоартрит и артроз.