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Худеем с помощью воды: простые правила

Худеем с помощью воды: простые правила
08:26 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pexels.com
Эксперты назвали три простых правила, как похудеть с помощью чистой влаги.

Регулярное соблюдение этих трех простых правил, предусматривающих употребление воды, эффективно помогает сбрасывать лишний вес.

Пить достаточное количество воды. Ее недостаточное потребление замедляет метаболические процессы, связанные с расходом жира на производство энергии.

Усредненный норматив воды – это 30 мл на каждый килограмм веса.

… по утрам. Еще один прием, который помогает похудеть с помощью воды – употреблять ее после пробуждения.

Это восполняет баланс влаги в организме, теряющем ее в некотором количестве за время сна, а также оказывает стимулирующий эффект в отношении обмена веществ. Специалисты советуют выпивать один-два стакана приятно теплой воды.

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… перед едой. Привычка выпивать воду перед едой позволяет съедать меньше и является одним из лучших способов отучить себя употреблять много вредных закусок, пустых калорий.

В воду полезно добавлять ягоды, огурцы, немного цитрусовых – это дополнительно насыщает ее полезными микроэлементами, минералами, оказывающими свое влияние на похудение.

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Все по теме:

Вода, Питание, Здоровье, Похудение, Польза.

Автор:

Телеграф
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