Худеем с помощью воды: простые правила

Эксперты назвали три простых правила, как похудеть с помощью чистой влаги.

Регулярное соблюдение этих трех простых правил, предусматривающих употребление воды, эффективно помогает сбрасывать лишний вес.

Пить достаточное количество воды. Ее недостаточное потребление замедляет метаболические процессы, связанные с расходом жира на производство энергии.

Усредненный норматив воды – это 30 мл на каждый килограмм веса.

… по утрам. Еще один прием, который помогает похудеть с помощью воды – употреблять ее после пробуждения.

Это восполняет баланс влаги в организме, теряющем ее в некотором количестве за время сна, а также оказывает стимулирующий эффект в отношении обмена веществ. Специалисты советуют выпивать один-два стакана приятно теплой воды.

… перед едой. Привычка выпивать воду перед едой позволяет съедать меньше и является одним из лучших способов отучить себя употреблять много вредных закусок, пустых калорий.

В воду полезно добавлять ягоды, огурцы, немного цитрусовых – это дополнительно насыщает ее полезными микроэлементами, минералами, оказывающими свое влияние на похудение.