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Сохраняют здоровье пищеварительной системы: чем полезны грецкие орехи

Сохраняют здоровье пищеварительной системы: чем полезны грецкие орехи
20:08 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Для улучшения состояния здоровья достаточно употреблять в сутки порядка 60 гр продукта.

Микрофлора человека связана со многими аспектами здоровья, включая старение, развитие рака, депрессии и сердечно-сосудистых проблем. Поэтому ученые постоянно исследуют различные продукты, их влияние на желудочно-кишечный тракт и состояние организма.

Ученые выяснили, что грецкие орехи действуют как пребиотик — способствуют росту полезных бактерий, которые сохраняют здоровье пищеварительной системы.

"Здоровье кишечника — новая область исследований, но мы видим, что большее разнообразие бактерий может быть связано с лучшими результатами для здоровья, а меньшее вызывает ожирение и воспалительные заболевания", — отметил автор исследования Лаури Байерли.

В рамках лабораторных исследований на крысах выяснилось, что диета с грецкими орехами позитивно влияет на рост популяции полезных бактерий. Этот продукт содержит 2,5 г жирной кислоты омега-2, 4 г белка и 2 г клетчатки на 1 унцию (28 г).

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"Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, фитохимическими веществами и антиоксидантами, что делает их уникальными в сравнении с другими продуктами. Диета с этими орехами снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака", — добавила она.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Орехи, Грецкие орехи.

Автор:

Телеграф
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