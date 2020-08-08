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Беспощадная сезонная аллергия: топ продуктов, которые помогут справиться с проблемой

Беспощадная сезонная аллергия: топ продуктов, которые помогут справиться с проблемой
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Прежде чем пополнить запас антигистаминных средств, попробуйте пересмотреть рацион питания.

Оказывается, некоторые продукты смягчают иммунный ответ организма на аллергены. А это значит, что и симптомы аллергии становятся менее острыми.

Яблоки

Яблоки богаты кверцетином – биологически активным веществом, которое подавляет воспалительные реакции и выброс гистамина. Еще в 2007 году в журнале «American Thoracic Society» было опубликовано исследование, показавшее, что у новорожденных, чьи мамы во время беременности налегали на яблоки и рыбу, снижается риск развития астмы, экземы и аллергии.

Куркума

Индийская приправа куркума уже давно прославилась своими противовоспалительными свойствами, а ее активный компонент куркумин может блокировать высвобождение гистамина, смягчая симптомы аллергии. Куркумин показал мощную способность ингибировать все виды воспалений, потому смело добавляйте куркуму в супы, овощные и мясные блюда, фруктовые коктейли, молоко или утренний кофе.

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Лосось

Наблюдая за жителями греческого острова Крит, медики обнаружили, что дети здесь менее склонны к развитию симптомов аллергии и астмы. Такую защиту им обеспечивает средиземноморская диета с высоким содержанием рыбы. Употребление лосося и другой жирной рыбы – лучший способ пополнить запас жирных кислот омега-3, которые снимают воспаление и аллергическую реакцию.

Тыквенные семечки

Всего четверть стакана тыквенных семечек обеспечат вас половиной суточной нормы магния, дефицит которого повышает уровень гистамина в крови. Также этот минерал поддерживает нормальное функционирование нервной системы, сердечных мышц, сосудов, расслабляет мышцы и облегчает дыхание, что особенно важно, если аллергия сопровождается отеком носовых пазух или кашлем.

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Клубника

Аллергия на клубнику – явление распространенное, однако если вам посчастливилось мирно ужиться с этой ягодой, она принесет вашему здоровью огромную пользу. Витамин C в клубнике не только укрепляет иммунную систему, но и «утихомиривает» гистамин, ответственный за ваш аллергический насморк, зуд в глазах и приступы чихания.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Аллергия.

Автор:

Телеграф
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