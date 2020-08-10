Волшебный напиток: от чего поможет зеленый чай

Ученые из австралийского Технологического Университета Суинберна получили доказательства того, что употребление зеленого чая снижает уровень стресса и помогает поднять настроение.

Специалисты собрали группу добровольцев из числа здоровых молодых людей, которых поили зеленым чаем. Помимо этого добровольцам выполнялась магнитоэнцефалография.

Полученные данные показали: в головном мозгу людей после употребления чая стал преобладать альфа-ритм, что свидетельствовало о состоянии спокойного бодрствования –следствия снизившегося уровня стресса.

Исследователи считают, что благотворное влияние зеленого чая на состояние нервной системы связано с влиянием его специфического компонента L-тианина.

"Зеленый чай напиток, содержащий много L-тианина, снижает в организме людей уровень гормона стресса кортизола", - констатировали авторы проекта.

Напомним, что другими продуктами с эффектом антистресса являются черника, миндаль, а также молоко.