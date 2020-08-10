Скачать
Понедельник, 10.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве обновили списки "зеленых" и "красных" стран
В Минздраве обновили списки "зеленых" и "красных" стран
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
В приложении WhatsApp скоро появится новая функция
В приложении WhatsApp скоро появится новая функция

Волшебный напиток: от чего поможет зеленый чай

Волшебный напиток: от чего поможет зеленый чай
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Ученые из австралийского Технологического Университета Суинберна получили доказательства того, что употребление зеленого чая снижает уровень стресса и помогает поднять настроение.

Специалисты собрали группу добровольцев из числа здоровых молодых людей, которых поили зеленым чаем. Помимо этого добровольцам выполнялась магнитоэнцефалография.

Полученные данные показали: в головном мозгу людей после употребления чая стал преобладать альфа-ритм, что свидетельствовало о состоянии спокойного бодрствования –следствия снизившегося уровня стресса.

Исследователи считают, что благотворное влияние зеленого чая на состояние нервной системы связано с влиянием его специфического компонента L-тианина.

Сохраняют здоровье пищеварительной системы: чем полезны грецкие орехи

"Зеленый чай напиток, содержащий много L-тианина, снижает в организме людей уровень гормона стресса кортизола", - констатировали авторы проекта.

Напомним, что другими продуктами с эффектом антистресса являются черника, миндаль, а также молоко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Зеленый чай, Польза.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)
02 Выборы в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление
03 Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола
04 Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)
05 Экс-вингер Шахтера оформил красивый дубль в Китае (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет
Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет
Польша обновила правила въезда для украинцев: кого будут пускать без обсервации
Польша обновила правила въезда для украинцев
&quot;Оплата лицом&quot;: в Украине запустили первые биометрические терминалы
В Украине запустили первые биометрические терминалы
Яркие семейные кадры: Гвинет Пэлтроу поделилась снимком с мамой и дочкой
Яркие семейные кадры: Гвинет Пэлтроу поделилась снимком с мамой и дочкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь