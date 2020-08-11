Чем заменить "вредный" сахар: от меда до кленового сиропа

Все приверженцы правильного питания первым делом рекомендуют убирать из рациона сахар, потому что этот продукт является одним из самых противоречивых в рационе человека. Чтобы отказ от сахара в пользу стройности бедер не стал трагедией, предлагается перейти на натуральные сахарозаменители.

Сахар вреден не только для фигуры своей высокой калорийностью, но и для здоровья в общем. Его переизбыток несет за собой серьезные последствия, вплоть до сахарного диабета и ожирения. Для тех, кто принял решение жить без сахара, но не может совсем отказаться от сладкого, врач-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Инстаграм предложила заменить его на более безопасные сладкие продукты.

Эксперт назвала натуральные сахарозаменители, безопасные для здоровья, которые подойдут для тех, кто следит за своим весом.

Стевизиоид (экстракт листьев стевии);

Эритрит (сахароспирт из кукурузы или дыни);

Сукралоза (искусственный сахарозаменитель, безопасен для организма).

Единственное правило приема таких заменителей: вместе с углеводами. Тогда вы не обманываете организм и инсулин, который выбрасывается на сладкий вкус не будет вырабатываться вхолостую. Т.е. главное не есть его в чистом виде и не растворять в воде.

Сахарозаменители для здоровья:

Сироп топинамбура

Мед

Кленовый строп

Сироп агавы

Виноградный сахар.

Заменив сахар этими продуктами, вы станете лучше себя чувствовать. Но похудения ждать не стоит, так как калорийность сиропов ненамного меньше сахара.

Ранее мы писали о том, как экстракт стевии может сократить проявление жировой болезни печени.