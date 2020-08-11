Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Чем заменить "вредный" сахар: от меда до кленового сиропа

Чем заменить "вредный" сахар: от меда до кленового сиропа
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Все приверженцы правильного питания первым делом рекомендуют убирать из рациона сахар, потому что этот продукт является одним из самых противоречивых в рационе человека. Чтобы отказ от сахара в пользу стройности бедер не стал трагедией, предлагается перейти на натуральные сахарозаменители.

Сахар вреден не только для фигуры своей высокой калорийностью, но и для здоровья в общем. Его переизбыток несет за собой серьезные последствия, вплоть до сахарного диабета и ожирения. Для тех, кто принял решение жить без сахара, но не может совсем отказаться от сладкого, врач-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Инстаграм предложила заменить его на более безопасные сладкие продукты.

Эксперт назвала натуральные сахарозаменители, безопасные для здоровья, которые подойдут для тех, кто следит за своим весом.

  • Стевизиоид (экстракт листьев стевии);

  • Эритрит (сахароспирт из кукурузы или дыни);

  • Сукралоза (искусственный сахарозаменитель, безопасен для организма).

Единственное правило приема таких заменителей: вместе с углеводами. Тогда вы не обманываете организм и инсулин, который выбрасывается на сладкий вкус не будет вырабатываться вхолостую. Т.е. главное не есть его в чистом виде и не растворять в воде.

Волшебный напиток: от чего поможет зеленый чай

Сахарозаменители для здоровья:

  • Сироп топинамбура

  • Мед

  • Кленовый строп

  • Сироп агавы

  • Виноградный сахар.

Заменив сахар этими продуктами, вы станете лучше себя чувствовать. Но похудения ждать не стоит, так как калорийность сиропов ненамного меньше сахара.

Ранее мы писали о том, как экстракт стевии может сократить проявление жировой болезни печени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сахар, Свойства, Сахарозаменители.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
02 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
04 Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру
05 Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Пандемия COVID-19: сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Обновили &quot;Погоду&quot; и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь