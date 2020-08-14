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Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья

Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Какао - это всеми любимый, вкусный, нежный напиток, который заряжает хорошим настроением и дарит вашему организму массу полезных веществ, отлично укрепляющих здоровье.

Бобы какао ценились древними народами: их обменивали на продукты, драгоценные металлы, одежду. Сегодня говоря "какао", мы подразумеваем и какао-бобы, и порошок какао, и масло. Эти продукты делают на фабриках: удаляют с семян какао оболочку, прессуют и получают масло. Отходы прессования - порошок какао. Оставшаяся оболочка идет на корм скоту. ⠀

Какао содержит фенилэфиламин, меланин, флаванол, процианидины. Употребление какао снижает риск депрессии, защищает от вредного воздействия ультрафиолета, помогает сохранить кожу молодой, нормализует давление и улучшает кровообращение головного мозга. Выпивая по чашке какао в день, мы снижаем риск инсульта и инфаркта, диабета, язвенной болезни желудка.

Какао богато кальцием, магнием, цинком, фолиевой кислотой, серой, витаминами. Оно укрепляет иммунитет и способствует выработке гормонов счастья. Его хорошо употреблять в качестве поддержки организма в период стрессов, после перенесенных заболеваний.

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Кому можно пить какао

У какао есть противопоказания: подагра, диарея, мочекаменная болезнь, атеросклероз, ожирение. Не стоит злоупотреблять и беременным: напиток ухудшает усвоение кальция.

Нужно учитывать, что какао очень калорийно и содержит много жиров. Избыточное употребление может вызывать накопление мочевой кислоты и отложение солей. Не стоит пить больше чашки в день при заболеваниях почек и мочеполовой системы.

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Как выбрать какао

Чтобы выбрать вкусный и полезный какао, ищите на упаковке слово "органика": это значит, дерево не обрабатывалось химией. Натуральный порошок какао должен пахнуть шоколадом, без ванильных ноток. Если в процессе производства какао нагревают выше 45 градусов, бобы теряют часть своей пользы.

Цвет какао не должен отдавать серостью: приветствуются все оттенки коричневого.

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Какао, Свойства, Польза.

Автор:

Телеграф
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