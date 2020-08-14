Защитит от некроза: названы уникальные свойства обычной спаржи

Несмотря на невысокую питательную ценность, спаржа очень богата разнообразными микроэлементами. Она вряд ли надолго утолит голод, но в качестве витаминной добавки будет очень кстати.

Наиболее опасными для жизни человека изменениями в сердце считается омертвление органа вследствие острого недостатка кровоснабжения - инфаркт миокарда. При нем начинается гибель сердечной мышцы, что может закончиться летальным исходом для больного. Развитие данной патологии провоцируют сбои в нормальном кровотоке, которые начинаются вследствие накопления жировых бляшек в артериях. Это именно они ограничивают поступление крови в сердце.

Защититься от развития некроза поможет обычная спаржа. В этом овоще содержится большое количество фолиевой кислоты, предотвращающей накопление гомоцистеина. Данная аминокислота, содержащаяся в плазме крови, увеличивает угрозу возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, в спарже много клетчатки, которая способствует очистке артерий от холестерина и аспарагин, снижающий риск гипертонии, нередко ведущей к ишемии.

Также следует отметить, что в этом овоще присутствуют другие полезные вещества, в том числе витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, магний, тиамин и каротин. Благодаря этим соединениям спаржа прекрасно регулирует свертываемость крови и предотвращает образование тромбов.