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Защитит от некроза: названы уникальные свойства обычной спаржи

Защитит от некроза: названы уникальные свойства обычной спаржи
Обновлено 22:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Несмотря на невысокую питательную ценность, спаржа очень богата разнообразными микроэлементами. Она вряд ли надолго утолит голод, но в качестве витаминной добавки будет очень кстати.

Наиболее опасными для жизни человека изменениями в сердце считается омертвление органа вследствие острого недостатка кровоснабжения - инфаркт миокарда. При нем начинается гибель сердечной мышцы, что может закончиться летальным исходом для больного. Развитие данной патологии провоцируют сбои в нормальном кровотоке, которые начинаются вследствие накопления жировых бляшек в артериях. Это именно они ограничивают поступление крови в сердце.

Защититься от развития некроза поможет обычная спаржа. В этом овоще содержится большое количество фолиевой кислоты, предотвращающей накопление гомоцистеина. Данная аминокислота, содержащаяся в плазме крови, увеличивает угрозу возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, в спарже много клетчатки, которая способствует очистке артерий от холестерина и аспарагин, снижающий риск гипертонии, нередко ведущей к ишемии.

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Также следует отметить, что в этом овоще присутствуют другие полезные вещества, в том числе витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, магний, тиамин и каротин. Благодаря этим соединениям спаржа прекрасно регулирует свертываемость крови и предотвращает образование тромбов.

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Свойства, Польза, Спаржа.

Автор:

Телеграф
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