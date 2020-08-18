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Регулярно употребляйте этот напиток и увидите, как улучшится Ваше здоровье

Регулярно употребляйте этот напиток и увидите, как улучшится Ваше здоровье
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Если вы решили заняться улучшением своего здоровья, предлагаем вашему вниманию рецепт чудодейственного напитка, который поможет быстро очистить организм.

Для приготовления этого чудодейственного напитка понадобится сок свеклы, который помогает в образовании красных кровяных шариков и для улучшения состава крови в целом. Женщинам он особенно полезен, если его пить минимум 0,5 литра (в смеси с морковным соком) ежедневно.

Один только свекольный сок, при употреблении более одного винного бокала за раз, может вызвать очистительную реакцию, а именно: небольшое головокружение или тошноту. Опыт показал, что в первое время лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, а затем постепенно увеличивать количество свекольного сока; тогда организм лучше перенесет его полезное очистительное действие. Обычно достаточно от 1 до 1,5 стаканов свекольного сока 2 раза в день.

Во время менструальных расстройств сок свеклы весьма полезен, в особенности, если во время этого периода сок пить небольшими порциями, не более одного винного бокала (50-100 грамм) два или три раза в день. Во время климактерического периода такая процедура дает гораздо больший и постоянный эффект, чем вырождающее действие лекарств, ибо неорганическое синтетическое химическое вещество не может дать больше, чем временный успокоительный эффект. После принятия подобных лекарств или синтетических гормонов часто страдают от того, что организм пытается вывести эти неорганические вещества. В конечном счете, страдает принимающий лекарства, а не тот, кто рекламирует или назначает их.

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Природа дала в наше распоряжение естественные способы, с помощью которых мы можем искать здоровье, энергию, силу и живучесть.

Несмотря на то, что фактическое содержание железа в красной свекле невысокое, все же из-за его высокого качества она является великолепным питанием для красных кровяных шариков. Самым положительным свойством химических элементов в красной свекле является то, что в ней содержится более 50% натрия и только 5% кальция. Это соотношение ценно для поддержания растворимости кальция, в особенности, когда вследствие употребления вареной пищи в организме накопился неорганический кальций в кровеносных сосудах, например, при расширении и затвердении вен или сгущении крови, вызывающих высокое давление крови и другие виды нарушения сердечной деятельности.

Двадцатипроцентное содержание в красной свекле калия обеспечивает общее питание для всех физиологических функций организма, тогда как восьмипроцентное содержание хлора является великолепным органическим очищающим средством для печени, почек и желчного пузыря, стимулируя также деятельность лимфы во всем теле.

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Смесь морковного и свекольного соков обеспечивает высокое содержание фосфора и серы с одной стороны и калия и других щелочных элементов — с другой. Все это, вместе с высоким содержанием витамина А, является наилучшим естественным строителем кровяных клеток.

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Свекла, Напиток, Сок.

Автор:

Телеграф
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