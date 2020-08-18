Незаменимый помощник: чернослив помогает похудеть

Чернослив является незаменимым помощником во время проведения диет.

Чернослив очень благоприятно влияет на пищеварительный тракт человека. Чернослив действует как хороший продукт для насыщения, благодаря которому вы съедите меньшее количество еды.

Если во время диеты или разгрузочного дня вас преследует чувство голода и вы готовы сорваться, то позвольте себе 2 штучки мясистого чернослива в качестве перекуса. В 100 граммах этого сухофрукта содержится всего лишь 260 килокалорий. Так что, диету вы не нарушите, а вот от нервного срыва себя убережете.

Ученые доказали, что чернослив является отличным антидепрессантом. Так вот, этот черный сухофрукт убережет вас от стрессов, депрессии и плохого настроения.

Пользу чернослива для пищеварения оценят люди, страдающие запорами. Чернослив помогает работе печени и снижает уровень холестерина в крови.

Это хороший источник клетчатки, помогающей предотвратить набор веса и долго чувствовать насыщение после приема пищи.

Оказывается, чернослив лучше других сухофруктов регулирует обмен веществ, поэтому его рекомендуют во многих диетах. Также чернослив улучшает состояние кожи и придает лицо здоровый цвет. Это очень важно, поскольку сидя на диете, вам может не хватать витаминов для вашей кожи.

Будьте осторожны со слабительным эффектом чернослива, если ваша пищеварительная система склонна к расстройствам. Питьевой режим, как и во всех других диетах – не менее 1,5-2 литров чистой воды в день

Чернослив признан лечебной ягодой, и его рекомендуют не только для украшения различных блюд, но и для полноценного употребления в пищу для лечения или предотвращения некоторых болезней, используя его полезные свойства чернослива для избавления от лишнего веса, а также для общего поддержания здоровья организма.

Чернослив включает в себя витамины, полезные свойства которых так необходимы для поддержания некоторых функций организма, а так же минералы, которые участвуют во всех химических действиях организма человека. Как и в свежей сливе, в черносливе достаточно много сахара, это и фруктоза, и сахароза и глюкоза.

Чернослив богат органическими кислотами, такими как лимонная, щавелевая и другие. Витамины – никотиновая кислота, аскорбиновая кислота, рибофлавин, каротин, тиамин, РР. Так же, полезные свойства чернослива, обоснованы наличием дубильных, пектиновых и азотистых веществ и, конечно же, клетчаткой.

Естественно, ягоды чернослива богаты и минеральными веществами – калием, натрием, магнием, кальцием, фосфором. Чернослив содержит еще и очень много железа.

Так как чернослив является высококалорийным продуктом, его полезные свойства заряжают организм человека энергией, а при необходимости, придают дополнительные силы.

Все эти ценные качества говорят о том, что чернослив, полезные свойства которого практически полностью сохраняются, также полезен и необходим человеку, что и свежие фрукты и ягоды.

Помимо своих лечебных и полезных свойств, чернослив является еще и хорошим антибактериальным средством и, наравне с медицинскими препаратами, также эффективно замедляет рост и даже убивает вредные бактерии, находящиеся в полости рта человека.

На ранних стадиях заболеваний сердца и сосудов, полезные свойства чернослива, способны нормализовать давление в организме и укрепить стенки сосудов и капилляров.

Прекрасно избавляет от запоров настой из ягод чернослива, так как его полезные свойства способствуют нормальной работе пищеварения в организме человека.

Можно долго перечислять болезни, в борьбе с которыми может помочь чернослив. Так, при заболевании почек и печени, ревматизме, атеросклерозе, чернослив будет весьма полезен. А вследствие того, что в ягодах чернослива находится довольно высокая концентрация каротина, его полезные свойства способствуют улучшению зрения человека.

Польза и вред чернослива во многом зависят от способа его приготовления, обработки. Ежедневное употребление чернослива предотвращает появление кариеса.

Полезные свойства чернослива, любят использовать в народной медицине, так как, обладая хорошими косметическими качествами, элементы чернослива способны улучшать состояние и внешний вид кожи.

А, так как чернослив разрушает свободные радикалы, оказывающие пагубное воздействие на организм, кроме ухода за кожей, его полезные свойства оказывают еще и омолаживающее воздействие. Благодаря своей энергетической ценности полезные свойства чернослива, повышают работоспособность и отлично тонизируют организм человека.

Благодаря тому, что ягода сохраняет абсолютно все полезные свойства, которые содержатся в свежих плодах, чернослив признан одним из самым полезных сухофруктов в мире.

Полезные свойства чернослива отлично выводят шлаки из организма, улучшают и ускоряют его обмен веществ. В процессе похудения богатство витаминов и минеральных веществ, содержащихся в ягодах чернослива, превосходно и, самое главное, весьма быстро восполнят в организме недостаток этих элементов.

Благодаря приятному сладкому вкусу, чернослив поможет легче перенести отсутствие сладкого и не забыть этот замечательный привкус.

Кроме того, чернослив способен полностью заменить некоторые блюда. Для этого достаточно употреблять его в размоченном виде, по несколько ягод каждые 48 - 72 минуты.

Интересный факт – если съесть пару ягод чернослива – аппетит повысится и появится желание отведать еще что-нибудь вкусное. Однако употребление 5-ти и более ягод чернослива, способствует притуплению чувства голода и уменьшению тяги к пище.

Для наилучшей помощи чернослива при похудении, диетологи советуют употреблять его ягоды в сочетании с овощами, например, с отварной свеклой или тертой сырой морковью. При добавлении лимонного сока или кефира в такой салат, в организме происходит более легкое и быстрое усвоение всех полезных свойств и веществ овощей и чернослива.

Многие люди знают, что еда должна быть не только вкусной и питательной, но и полезной. В домашних условиях, можно приготавливать разные витаминные салаты, просто перемешивая нарезанные ягоды чернослива, тертый грецкий орех, и для приятного вкуса добавляя мед.

Такие витаминизированные заготовки, можно смело употреблять в зимнее время для восполнения недостатка витаминов в организме, а также для наилучшей сопротивляемости различным болезням.