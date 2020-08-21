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Не стоит делать так часто: почему не нужно "налетать" на овсянку

Не стоит делать так часто: почему не нужно "налетать" на овсянку
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Медики предупредили об опасностях, которые таит в себе одна из самых популярных в мире каш. Оказывается, ежедневное употребление овсянки может спровоцировать остеопороз.

Овсяная каша считается одним из самых полезных блюд, которое принято подавать на завтрак, однако с ней все не так просто, как кажется на первый взгляд. Употреблять ее нужно аккуратно, придерживаясь определенных правил. Только в таком случае она принесет пользу.

Мало кто знает, что эта каша содержит фитаты, которые препятствуют всасыванию кальция, а это ведет к слабости костной системы. По этой причине овсянку следует употреблять не каждый день, а 2-3 раза в неделю.

Медики говорят, что овсяная каша является прекрасным источником углеводов. Она полезна для тех, кто занимается спортом или у кого тяжелая работа, однако в случае, если человек трудится в офисе, потратить полученную энергию будет не так просто. Тем, у кого сидячая работа диетологи рекомендуют обратить свое внимание на гречку, горох и ячневую крупу. К тому же следует учитывать, что в овсянке мало белка, поэтому правильно ее сочетать с творогом, сыром или йогуртом.

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Также следует помнить, что овсянка повышает уровень сахара в крови. Она полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, избавляет от вздутия живота и болей, спровоцированных язвой или гастритом. Помимо этого овсянка рекомендована при заболеваниях суставов, анемии и атеросклерозе. Лучше выбирать цельную крупу, которая не подвергалась обработке. В ней содержится больше полезных веществ и пищевых волокон.

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Овсянка, Каша, Крупа.

Автор:

Телеграф
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