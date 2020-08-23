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Потеют ноги: как убрать неприятный запах

Потеют ноги: как убрать неприятный запах
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Потливость ног и неприятный запах, идущий от них, доставляют человеку много трудностей в повседневной жизни. К проблеме важно подходить комплексно.

Генетическая предрасположенность, дисбаланс гормонов, стрессовые ситуации, прием некоторых лекарств - могут заставить ноги потеть, источать неприятный запах.

Вне зависимости от причины повышенного потоотделения можно уменьшить его последствия.

  • Не нужно носить каждый день одну и ту же пару обуви - она должна успевать полностью высохнуть. В жару подойдет только обувь с открытыми пальцами.

  • Мытье ног между пальцев - обязательная ежедневная процедура. Сушить ноги тоже нужно тщательно, до полного высыхания, и только потом обуваться.

  • Можно использовать средства от повышенной потливости. Удалить влагу из обуви, сохранить сухость ног отлично помогают одноразовые антибактериальные стельки, специальные спортивные носочки.

  • Надежно впитывает влагу тальк для ног. Кроме того, он содержит вещества, предотвращающие грибковые заболевания.

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Если ничего из выше перечисленного не помогло, после консультации с врачом и обследования, вероятно, придется прибегнуть к инъекциям ботокса, ионотерапии, специальным антиперсперантам, таблеткам.

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Запах, Ноги.

Автор:

Телеграф
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