Потеют ноги: как убрать неприятный запах

Генетическая предрасположенность, дисбаланс гормонов, стрессовые ситуации, прием некоторых лекарств - могут заставить ноги потеть, источать неприятный запах.

Вне зависимости от причины повышенного потоотделения можно уменьшить его последствия.

Не нужно носить каждый день одну и ту же пару обуви - она должна успевать полностью высохнуть. В жару подойдет только обувь с открытыми пальцами.

Мытье ног между пальцев - обязательная ежедневная процедура. Сушить ноги тоже нужно тщательно, до полного высыхания, и только потом обуваться.

Можно использовать средства от повышенной потливости. Удалить влагу из обуви, сохранить сухость ног отлично помогают одноразовые антибактериальные стельки, специальные спортивные носочки.