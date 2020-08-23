Потеют ноги: как убрать неприятный запах

Генетическая предрасположенность, дисбаланс гормонов, стрессовые ситуации, прием некоторых лекарств - могут заставить ноги потеть, источать неприятный запах.
Вне зависимости от причины повышенного потоотделения можно уменьшить его последствия.
Не нужно носить каждый день одну и ту же пару обуви - она должна успевать полностью высохнуть. В жару подойдет только обувь с открытыми пальцами.
Мытье ног между пальцев - обязательная ежедневная процедура. Сушить ноги тоже нужно тщательно, до полного высыхания, и только потом обуваться.
Можно использовать средства от повышенной потливости. Удалить влагу из обуви, сохранить сухость ног отлично помогают одноразовые антибактериальные стельки, специальные спортивные носочки.
Надежно впитывает влагу тальк для ног. Кроме того, он содержит вещества, предотвращающие грибковые заболевания.
Если ничего из выше перечисленного не помогло, после консультации с врачом и обследования, вероятно, придется прибегнуть к инъекциям ботокса, ионотерапии, специальным антиперсперантам, таблеткам.