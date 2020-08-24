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Ученые определили ткань с лучшей функцией защиты от COVID-19

Ученые определили ткань с лучшей функцией защиты от COVID-19
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Специалисты Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета в Канаде установили, что одежда и маски из хлопковой ткани обладают лучшей функцией защиты от попадания коронавируса на кожу и слизистые человека.

Одежда и маски из хлопковой ткани обладают лучшей функцией защиты от попадания коронавируса на кожу и слизистые человека - это было определено специалистами Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета в Канаде.

Данные исследования, выполненного канадскими учеными, опубликованы порталом medRxiv - площадкой для медицинских препринтов, еще не прошедших клинических испытаний. Исследователи анализировали устойчивость вируса SARS-CoV-2 на различных материалах, используемых в производстве средств защиты.

В результате было определено, что, попадая на ткань из стопроцентного хлопка, коронавирус перестает сохраняться на ее поверхности менее чем за сутки - на других материалах он способен оставаться до трех недель. Таким образом, сделали вывод специалисты, маски из хлопковой ткани могут отличаться лучшей функцией защиты от коронавируса, и потому предпочтительны.

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Также в пользу ткани из хлопка высказались исследователи из США и Великобритании. Сотрудники Университета Иллинойса публиковали выводы о том, что хотя многослойная хлопковая маска защищает от вируса несколько хуже медицинской, она успешно задерживает респираторные капли, посредством которых распространяется SARS-CoV-2. В свою очередь, ученые, представляющие Британскую академию, пишут, что многослойные тканевые маски из хлопка снижают риск капельного заражения респираторными инфекциями.

Примечательно, что исследователи из Университета Иллинойса утверждают: три слоя футболки из чистого хлопка обеспечивают уровень защиты, сопоставимый с хирургической одеждой.

Как сообщалось ранее, ношение маски в публичных местах имеет много полезных эффектов.

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Все по теме:

Маски, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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