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Полезный завтрак: что не стоит есть натощак

Полезный завтрак: что не стоит есть натощак
12:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Когда мы голодны, съесть мы можем что угодно. Однако в этом случае нужно задуматься о влиянии разных продуктов на организм.

Знаете, какой завтрак является самым популярным? Круассан, сок апельсина и чашечка кофе. Однако это весьма не полезный завтрак, который не стоит употреблять на голодный желудок. Подробнее расскажем и о других подобных продуктах.

Кофе

Этот напиток ускоряет продукцию желудочного сока, из-за чего раздражается слизистая и желудок. В итоге вы можете заработать гастрит или язва.

Холодная газировка

Все мы знаем, что утро нужно начинать со стакана воды. Именно таким образом можно запустить процесс пищеварения и ускорить обмен веществ. Однако вода должна быть теплой или комнатной температуры, поскольку холодная вода негативно влияет на организм.

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Дрожжи

Любая выпечка с дрожжами отлично утоляет голод, но является не самым лучшим выбором, если вы проголодались. Дрожжи вызывают повышенное газообразование, неприятные ощущения и тяжесть в желудке. Если вы любите горячую выпечку на завтрак, готовьте блинчики или слоеное тесто.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Завтрак, Польза.

Автор:

Телеграф
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