"Лекарство" от боли в спине: четыре простых совета для быстрого облегчения

Специалисты дали несколько простых советов для быстрого облегчения боли в спине.

Многочасовое сидение перед экраном компьютера или по другой причине, подъем тяжестей, неудачное движение – в обыденной жизни множество факторов может поспособствовать возникновению боли в спине. Это нарушение является самым массовым повреждением, которое приходится лечить людям.

К счастью, существуют доступные способы помочь облегчить болезненные симптомы. Одним из самых эффективных и простых методов лечения боли в спине является тепловая криотерапия – обезболивание холодом.

Холодная терапия позволяет уменьшить воспаление, которое часто становится главной причиной боли. Нужно обернуть лед (или пакет с замороженными продуктами) кухонным полотенцем, приложить к болезненному участку.

"Лечение холодом помогает при использовании сразу после травмы, например, растяжения мышц. Важно не прикладывать лед непосредственно к коже и не использовать более 20 минут за раз", - дали совет специалисты.

Еще одно средство для быстрого облегчения боли в спине – термотерапия. Она помогает уменьшить дискомфорт при жестких и болезненных мышцах. К ним можно прикладывать грелку, обязательно следуя инструкции.

Помимо того, "лекарством" от боли в спине являются упражнения.

"Короткая прогулка, йога, занятия в бассейне или другое малотравматичное занятие могут облегчить боль в спине. Эти упражнения расслабляют мышечное напряжение, высвобождают эндорфины – естественные болеутоляющие средства организма. Регулярная физическая активность помогает сохранить гибкость и силу мышц, что предотвращает дальнейшие проблемы со спиной", - поделились врачи еще одним советом.

Также они рекомендуют правильно организовать рабочее место. Неправильная осанка – из-за сутулости или напряжения за столом – может вызвать боль в мышцах спины, подчеркивают эксперты. При работе за компьютером важно, чтобы он находится на уровне глаз. Вдобавок обязательно нужно делать регулярные перерывы, меняя позу так часто, как это возможно.

Тем, кто поднимает тяжелые предметы по работе или просто в повседневной жизни, нужно не забывать приседать и использовать ноги в качестве опорной силы, добавили медики.