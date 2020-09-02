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"Лекарство" от боли в спине: четыре простых совета для быстрого облегчения

"Лекарство" от боли в спине: четыре простых совета для быстрого облегчения
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
Специалисты дали несколько простых советов для быстрого облегчения боли в спине.

Многочасовое сидение перед экраном компьютера или по другой причине, подъем тяжестей, неудачное движение – в обыденной жизни множество факторов может поспособствовать возникновению боли в спине. Это нарушение является самым массовым повреждением, которое приходится лечить людям.

К счастью, существуют доступные способы помочь облегчить болезненные симптомы. Одним из самых эффективных и простых методов лечения боли в спине является тепловая криотерапия – обезболивание холодом.

Холодная терапия позволяет уменьшить воспаление, которое часто становится главной причиной боли. Нужно обернуть лед (или пакет с замороженными продуктами) кухонным полотенцем, приложить к болезненному участку.

"Лечение холодом помогает при использовании сразу после травмы, например, растяжения мышц. Важно не прикладывать лед непосредственно к коже и не использовать более 20 минут за раз", - дали совет специалисты.

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Еще одно средство для быстрого облегчения боли в спине – термотерапия. Она помогает уменьшить дискомфорт при жестких и болезненных мышцах. К ним можно прикладывать грелку, обязательно следуя инструкции.

Помимо того, "лекарством" от боли в спине являются упражнения.

"Короткая прогулка, йога, занятия в бассейне или другое малотравматичное занятие могут облегчить боль в спине. Эти упражнения расслабляют мышечное напряжение, высвобождают эндорфины – естественные болеутоляющие средства организма. Регулярная физическая активность помогает сохранить гибкость и силу мышц, что предотвращает дальнейшие проблемы со спиной", - поделились врачи еще одним советом.

Также они рекомендуют правильно организовать рабочее место. Неправильная осанка – из-за сутулости или напряжения за столом – может вызвать боль в мышцах спины, подчеркивают эксперты. При работе за компьютером важно, чтобы он находится на уровне глаз. Вдобавок обязательно нужно делать регулярные перерывы, меняя позу так часто, как это возможно.

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Тем, кто поднимает тяжелые предметы по работе или просто в повседневной жизни, нужно не забывать приседать и использовать ноги в качестве опорной силы, добавили медики.

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Все по теме:

Здоровье, Боль, Боль в спине.

Автор:

Телеграф
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