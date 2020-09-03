Эффект плацебо наоборот: почему честность приносит пользу

Плацебо не обязательно должно "обманывать", чтобы человек выздоровел.

Ученые из Мичиганского государственного университета США выяснили удивительную вещь: необязательно говорить пациентам, что они получают настоящие активные ингредиенты, а не их имитацию, чтобы увидеть положительный нейробиологический эффект. Об этом рассказывает MedicalNewsToday.

Что "обманчивые" плацебо иногда приносят пользу, ученые заметили давно - когда только начали проводить эксперименты с основной и контрольной группами. Однако использовать обман в качестве лечения не позволяла этика: ведь человека нужно заставить поверить, что он получает эффективное лечение.

Теперь эксперты раскрыли новый потенциал плацебо - оно работает и без обмана. Выглядит это так: больным рассказывают о плацебо, механизмах его действия на мозг и эффекте, который можно получить. Затем предлагают пройти курс лечения "пустым препаратом". И эффект не заставляет себя долго ждать!

Уровень эмоциональной восприимчивости у каждого человека свой, и болезни бывают разными - например, на скорость заживления ран плацебо влияет в меньшей степени, чем на течение легких недугов. Однако отличные результаты ученые все-таки получили, когда просили людей вдыхать назальный спрей-плацебо.

Кроме того, выяснилось, что "честное плацебо", помимо лечебного эффекта, дает моральное и физиологическое успокоение.