Они есть в каждом холодильнике: какие продукты продлевают жизнь

Предлагаем вам ознакомиться с продуктами, продлевающими жизнь, которые можно найти в любом магазине.

Эти продукты желательно включать в рацион.

Рыба

Рыбы всех сортов богаты животным белком, который в комплексе с рыбьим жиром очень полезен для организма. Продукт укрепляет нервную систему, улучшает память, свертываемость крови, регулирует работу щитовидной железы.

Орехи

Продукт богат микроэлементами, поддерживающими иммунную систему, кожу, зрение. Является природным антиоксидантом, замедляет процессы старения, улучшает работу мужской и женской репродуктивных систем.

Помидоры

В них много витаминов, антиоксидантов, фолиевой кислоты. Томаты помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нормализуют уровень сахара в крови, поддерживают эластичность сосудов.

Капуста

В этом продукте много витаминов С, Е - последний считается фундаментом женской красоты. Предотвращает заболевания ЖКТ, способствует заживлению язв. Полезен овощ и для сердечно-сосудистой системы: снижает риск развития атеросклероза.

Лимон

Благодаря высокому содержанию витамина С, фрукт укрепляет иммунную систему, способствует снижению артериального давления. Но, пожалуй, самое важное достоинство в том, что лимон подавляет развитие раковых клеток.