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Они есть в каждом холодильнике: какие продукты продлевают жизнь

Они есть в каждом холодильнике: какие продукты продлевают жизнь
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Предлагаем вам ознакомиться с продуктами, продлевающими жизнь, которые можно найти в любом магазине.

Эти продукты желательно включать в рацион.

  • Рыба

Рыбы всех сортов богаты животным белком, который в комплексе с рыбьим жиром очень полезен для организма. Продукт укрепляет нервную систему, улучшает память, свертываемость крови, регулирует работу щитовидной железы.

  • Орехи

Продукт богат микроэлементами, поддерживающими иммунную систему, кожу, зрение. Является природным антиоксидантом, замедляет процессы старения, улучшает работу мужской и женской репродуктивных систем.

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  • Помидоры

В них много витаминов, антиоксидантов, фолиевой кислоты. Томаты помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нормализуют уровень сахара в крови, поддерживают эластичность сосудов.

  • Капуста

В этом продукте много витаминов С, Е - последний считается фундаментом женской красоты. Предотвращает заболевания ЖКТ, способствует заживлению язв. Полезен овощ и для сердечно-сосудистой системы: снижает риск развития атеросклероза.

Невероятно, но факт: чем так полезен картофель

  • Лимон

Благодаря высокому содержанию витамина С, фрукт укрепляет иммунную систему, способствует снижению артериального давления. Но, пожалуй, самое важное достоинство в том, что лимон подавляет развитие раковых клеток.

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Все по теме:

Здоровье, Жизнь, Продукты.

Автор:

Телеграф
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