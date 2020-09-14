Усиливают сжигание жира и помогают похудеть: "правильная" еда для контроля веса

Тем, кто стремиться похудеть, специалисты советуют периодически употреблять эти пять продуктов, усиливающих процессы сжигания жира, одновременно поддерживая здоровье.

Апельсины. Витамин С помогает при окислении жиров, что улучшает пищеварительные функции, способствует активному метаболизму, облегчая похудание и контроль веса. Кроме того, витамин С – один из лучших пищевых компонентов, поддерживающих деятельность иммунной системы (это важно для хорошего обмена веществ).

Миндаль. Очень полезен в деле контроля веса и предотвращения набора лишних килограммов. Его жиросжигающие свойства обеспечиваются сочетанием белка, антиоксидантов и клетчатки – все эти компоненты обладают доказанной способностью влиять на похудение.

Овсянка. Каша из цельных зерен овса, насыщенная пищевыми волокнами, задерживается в желудке дольше другой пищи, что позволяет длительное время не ощущать голода, в итоге – меньше есть, сократить потребление калорий за день.

Продукты с кальцием. Минерал участвует в термогенезе – процессе выработки тепла в организме, при котором задействуется жировая ткань. Кроме того, кальций эффективно поддерживает здоровье костей и мышц, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо. Разумное употребление здоровых жиров эффективно подавляет голод и содействует контролю веса, а также похудению, констатируют специалисты. Именно таким типом жира обладает авокадо. Его употребление помогает поддерживать в организме высокий уровень гормона сытости лептина. В результате у человека надолго сохраняется чувство насыщения и нежелания есть, что способствует похудению.