Скачать
Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой считают проект госбюджета-2021 "послекризисным"
На Банковой считают проект госбюджета-2021 "послекризисным"
Больше не в "красной" зоне: в Минздраве рассказали, где улучшилась ситуация с COVID-19
Больше не в "красной" зоне: в Минздраве рассказали, где улучшилась ситуация с COVID-19
Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
"Танцы со звездами 2020": "Богиня ламината" Леся Никитюк станет новым приглашенным членом жюри шоу
Леся Никитюк возвращается на "Танцы со звездами"

Зверский аппетит: 4 способа подавить чрезмерную тягу к еде

Зверский аппетит: 4 способа подавить чрезмерную тягу к еде
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Неуемный аппетит способствует перееданию и ожирению, но существуют простые способы подавить чрезмерную тягу к еде, причем их эффективность является доказанной.

Пить кофе. Согласно имеющимся научным данным, кофе стимулирует выработку кишечником пептида YY (PYY), способствующего формированию чувства сытости.

Употреблять белок. Еще один доказанный способ подавить слишком сильно разыгравшийся аппетит. Белковая пища требует длительного усвоения, что позволяет дольше чувствовать себя сытым. Вдобавок белок укрепляет мышцы и способствует их росту в условиях регулярной физической активности, что помогает сократить количество жировых отложений.

Использовать имбирь. Пряный корень помогает чувствовать сытость даже от небольшого количества съеденной пищи. Этому способствует его способность предотвращать всплески глюкозы в крови – ее резкие колебания от высокого уровня к низкому провоцируют сильный голод и аппетит.

Осенний рацион: какие фрукты и овощи максимально полезны для здоровья

Высыпаться. Недосып усиливает аппетит на 34%, провоцируя увеличение концентрации гормона кортизола в крови. 8-часовой сон является доказанным способом одолеть вспышки обостренного аппетита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Питание, Здоровье, Аппетит, Польза.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уникальный случай: в Мьянме родился ребенок с двумя головами
02 В Кремле отреагировали на присуждение Путину Шнобелевской премии
03 Какие маски защищают от COVID-19 больше всего
04 Арис 1:2 Колос: события матча (Видео)
05 Тайсон заявил, что покидает Шахтер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него
Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него
Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом
Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом
В армии еще одна смерть от коронавируса
В армии еще одна смерть от коронавируса
Семья или друзья: что делает человека счастливее
Семья или друзья: что делает человека счастливее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь