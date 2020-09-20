Начесы, длина и не только: ошибки, которые наносят вред волосам, делая их тонкими и слабыми

Конечно, всем хочется иметь красивую, здоровую, густую шевелюру. Но если для одних женщин это вопрос правильного ухода и заботы о здоровье, то другим не повезло генетически. К сожалению, в своем стремлении к объемной укладке они допускают грубые ошибки, которые только наносят вред волосам.

Ошибка №1: Много средств для объема

Тонкие волосы можно и нужно приподнимать с помощью мусса или спрея для объема, но выбрать придётся что-то одно, иначе вы рискуете получить обратный эффект.

Очень осторожно обладательницам тонких волос надо обходиться с ухаживающими маслами: они значительно утяжеляют волосы и “прибивают” пряди к голове.

Если, скажем, нужно немножко подпитать длину, можете нанести небольшое количество масла на самые кончики. В остальном лучше обращать внимание на средства с невесомой текстурой.

Ошибка №2: Начесы

Прикорневой объем легче всего сделать, “начесав” основание прядей. И хотя все парикмахеры регулярно пользуются этим приемом, он только травмирует волосы, растрепывая чешуйки. Более щадящим способом в данном случае будут щипцы для завивки.

Чтобы приподнять волосы от корней, не нужно завивать ими всю прядь – просто зажмите ее поближе к корням и подержите так секунд 15.

Ошибка №3: Слишком длинные волосы

Когда природа обделила густотой, велик соблазн взять длиной волос, но не всегда это смотрится хорошо. Длинный волос тяжелее, и потому объема на голове остается еще меньше.

Но есть выход: сделать удлиненную стрижку (сантиметров на 5-7 ниже плеч). И да, не идите на поводу у стилистов, советующих вам филировку. От нее локоны станут еще тоньше.

Ошибка №4: Недостаточное очищение

Шампуни глубокого очищения должны быть в арсенале каждой девушки. Ухаживающие и укладочные средства закупоривают волосы до такого состояния, что они перестают дышать. Обычные шампуни рассчитаны на поверхностное очищение, поэтому их нужно чередовать с более сильными средствами.

После шампуня глубокого очищения обязательно нужно нанести питательную маску, которую волосы впитают почти целиком. Но использовать его можно не чаще раза в 2 недели.

Ошибка №5: Неправильная сушка

Девушкам с тонкими волосами нужно крайне бережно относиться к своей шевелюре. И правильная сушка играет в уходе большую роль. Ни в коем случае нельзя активно тереть волосы!

После мытья голову нужно обернуть махровым полотенцем минут на 10, а потом еще минут 5-10 походить с распущенными влажными волосами. И только когда они просохнут на 60-70%, разрешается браться за фен

Поскольку главная проблема – это отсутствие объема, то сушить волосы нужно вниз головой. Сначала немного продуйте их теплым воздухом, потом пройдитесь по длине редким гребнем, затем снова подсушите и уложите брашингом из натуральной щетины (такая расческа не даст волосинкам запутаться).

Ошибка №6: Слишком высокие температуры

Это актуально для всех типов волос, а для тонких — особенно. Ни плойка, ни фен не должны быть горячее 180°C. Мыть голову нужно хорошо теплой, но тоже не горячей водой. А после мытья и использования бальзама ополаскивать прохладной, чтобы закрыть чешуйки волоса.

Тонкие волосы – не наказание, а просто исходные данные. Бережная укладка и грамотный уход помогут им выглядеть не менее достойно, чем у девушек с природной густотой.