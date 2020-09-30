Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет

ООН выпустила краткий анимационный ролик, посвященный Всемирному дню сердца. В нем рассказывается об одной из распространенных причин возникновения инсульта.

"Чтобы избежать проблем с сердцем и не допустить возникновения инсульта, эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения, - ред.) рекомендуют сократить потребление соли на 30%. Большое содержание соли характерно для готовой пищевой продукции, такой как хлеб, переработанное мясо, закуски", - говорится в описании к ролику.

Также создатели ролика подчеркивают, что соль может "скрываться" среди ингредиентов готовой продукции под названием "натрий" (англ. - sodium).

Чтобы избежать проблем с сердцем и не допустить возникновения инсульта, эксперты ВОЗ рекомендуют сократить потребление соли на 30%. Большое содержание соли характерно для готовой пищевой продукции, такой как хлеб, переработанное мясо, закуски.

29 сентября - Всемирный день сердца pic.twitter.com/Q5uavZpXEt — ООН (@UnitedNationsRU) September 30, 2020

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