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Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет

Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет
Обновлено 04:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
ООН выпустила краткий анимационный ролик, посвященный Всемирному дню сердца. В нем рассказывается об одной из распространенных причин возникновения инсульта.

"Чтобы избежать проблем с сердцем и не допустить возникновения инсульта, эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения, - ред.) рекомендуют сократить потребление соли на 30%. Большое содержание соли характерно для готовой пищевой продукции, такой как хлеб, переработанное мясо, закуски", - говорится в описании к ролику. 

Также создатели ролика подчеркивают, что соль может "скрываться" среди ингредиентов готовой продукции под названием "натрий" (англ. - sodium).

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Сердце, ООН, ВОЗ.

Автор:

Телеграф
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