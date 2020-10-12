7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки

Известно, что нехватка ночного сна приводит к повышенной потребности в еде, и недосыпающий человек в среднем может употреблять в сутки почти на 40% больше калорий, чем того требует его организм.
Все знают, что тренировки - лучший способ сбросить вес и оставаться здоровыми, но многие ли занимаются ними ежедневно? Нет. А все ли спят каждую ночь? Да. К счастью, есть несколько способов похудеть даже тогда, когда вам снятся сны.
Употребление белка перед снов увеличивает количество сжигаемых организмом калорий, пока вы спите. Белок также способствует восстановлению мышц, и чем больше ваша мышечная масса, тем больше калорий вы сжигаете при сне. Сделайте себе шейк с 30 граммами белка перед тем, как идти спать. Этого хватит, чтобы сбросить вес и одновременно хорошо поспать.
Не важно, на диете вы или нет, маленькие порции всегда лучше - так вы съедаете ровно столько, сколько вам необходимо. Дело в том, что во время глубокого сна наш мозг вырабатывает гормон роста. Если вы едите поздно ночью, этот гормон откладывает питательные вещества в организме как жир, а не как топливо. И вот, пожалуйста, - еще пара незваных сантиметров в талии.
Употребление алкоголя перед сном заставляет организм усваивать его, пока вы спите. Этот процесс не дает вам перейти в фазу быстрого сна, то есть в то время, когда организм сжигает больше всего калорий.
Ваши гаджеты не дают вам спать, а вашему организму - сжигать калории. Отключите их перед сном и хорошенько выспитесь.
Сон в прохладе увеличивает количество бурой жировой ткани в организме, которая помогает сжигать жир на животе, поддерживая в нас тепло.
Сон в темноте способствует выработке мелатонина. Если вы боитесь спать с выключенным светом, оставляйте его в коридоре или соседней комнате.
Без одежды ваш организм охлаждается, что, как мы выяснили ранее, также помогает сжигать больше калорий во время сна.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о стереотипах, которые заставляют переедать и набирать лишний вес.