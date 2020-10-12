7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки

Ученые давно доказали, что если мы будем мало спать, то будем больше есть. Поэтому "Телеграф" подготовил для вас семь простых советов, которые помогут сбросить лишние килограммы и нормализовать вес с пользой для здоровья.

Известно, что нехватка ночного сна приводит к повышенной потребности в еде, и недосыпающий человек в среднем может употреблять в сутки почти на 40% больше калорий, чем того требует его организм.

Все знают, что тренировки - лучший способ сбросить вес и оставаться здоровыми, но многие ли занимаются ними ежедневно? Нет. А все ли спят каждую ночь? Да. К счастью, есть несколько способов похудеть даже тогда, когда вам снятся сны.

Выпейте белковый коктейль перед сном

Употребление белка перед снов увеличивает количество сжигаемых организмом калорий, пока вы спите. Белок также способствует восстановлению мышц, и чем больше ваша мышечная масса, тем больше калорий вы сжигаете при сне. Сделайте себе шейк с 30 граммами белка перед тем, как идти спать. Этого хватит, чтобы сбросить вес и одновременно хорошо поспать.

Уменьшите порцию ужина

Не важно, на диете вы или нет, маленькие порции всегда лучше - так вы съедаете ровно столько, сколько вам необходимо. Дело в том, что во время глубокого сна наш мозг вырабатывает гормон роста. Если вы едите поздно ночью, этот гормон откладывает питательные вещества в организме как жир, а не как топливо. И вот, пожалуйста, - еще пара незваных сантиметров в талии.

Не пейте алкоголь

Употребление алкоголя перед сном заставляет организм усваивать его, пока вы спите. Этот процесс не дает вам перейти в фазу быстрого сна, то есть в то время, когда организм сжигает больше всего калорий.

Отключите все гаджеты

Ваши гаджеты не дают вам спать, а вашему организму - сжигать калории. Отключите их перед сном и хорошенько выспитесь.

Откройте форточку

Сон в прохладе увеличивает количество бурой жировой ткани в организме, которая помогает сжигать жир на животе, поддерживая в нас тепло.

Сон в полной темноте

Сон в темноте способствует выработке мелатонина. Если вы боитесь спать с выключенным светом, оставляйте его в коридоре или соседней комнате.

Спите без одежды

Без одежды ваш организм охлаждается, что, как мы выяснили ранее, также помогает сжигать больше калорий во время сна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о стереотипах, которые заставляют переедать и набирать лишний вес.