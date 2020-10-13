Как отличить коронавирус от гриппа: появилась наглядная инфографика

С каждым днем в Украине увеличивается число заболевших на коронавирус. Если раньше фиксировали сотнями, то сейчас цифра пугает - по пять тысяч в день. Наверняка, теперь у каждого найдется больной коронавирусом в кругу знакомых или родственников. Но, как распознать симптомы этого заболевания? Действительно ли коронавирус акт похож на обычный грипп?
Covid-19 и грипп - очень заразны и легко передаются воздушно-крапельным путем. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Можно заболеть и гриппом и коронаврусом - тогда лечение усложняется в несколько раз.
Похожие симптомы гриппа и коронавируса:
Главные различия:
Чтобы уберечь себя и близких, придерживайтесь рекомендаций:
Напомним, в мире зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом.