Как отличить коронавирус от гриппа: появилась наглядная инфографика

Разбираемся, как отличить коронавирус от обычного гриппа.

С каждым днем в Украине увеличивается число заболевших на коронавирус. Если раньше фиксировали сотнями, то сейчас цифра пугает - по пять тысяч в день. Наверняка, теперь у каждого найдется больной коронавирусом в кругу знакомых или родственников. Но, как распознать симптомы этого заболевания? Действительно ли коронавирус акт похож на обычный грипп?

Covid-19 и грипп - очень заразны и легко передаются воздушно-крапельным путем. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Можно заболеть и гриппом и коронаврусом - тогда лечение усложняется в несколько раз.

Похожие симптомы гриппа и коронавируса:

лихорадка, кашель, усталость;

способом передачи - капельным путем.

Главные различия:

у гриппа меньший инкубационный период, но его легче подцепить;

дети чаще болеют гриппом, нежели коронавирусом;

смертность от коронавируса выше, нежели от гриппа;

вакцина от гриппа не поможет при коронавирусе;

вакцин или тепарпевтических методов борьбы с коронавирусом еще нет.

Чтобы уберечь себя и близких, придерживайтесь рекомендаций:

тщательно и часто мойте руки около 40 секунд;

держите дистанцию 1,5 метра от других;

там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску.

не прикасайтесь глаз, рта, носа, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую платок;

вакцинация от гриппа, но прививку от гриппа не защищает от COVID-19. Сейчас вакцины от короновирусные инфекции не существует

если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Напомним, в мире зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом.