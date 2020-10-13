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Как отличить коронавирус от гриппа: появилась наглядная инфографика

Как отличить коронавирус от гриппа: появилась наглядная инфографика
13:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Разбираемся, как отличить коронавирус от обычного гриппа.

С каждым днем в Украине увеличивается число заболевших на коронавирус. Если раньше фиксировали сотнями, то сейчас цифра пугает - по пять тысяч в день. Наверняка, теперь у каждого найдется больной коронавирусом в кругу знакомых или родственников. Но, как распознать симптомы этого заболевания? Действительно ли коронавирус акт похож на обычный грипп?

Covid-19 и грипп - очень заразны и легко передаются воздушно-крапельным путем. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Можно заболеть и гриппом и коронаврусом - тогда лечение усложняется в несколько раз.

Похожие симптомы гриппа и коронавируса:

  • лихорадка, кашель, усталость;
  • способом передачи - капельным путем.

Главные различия:

  • у гриппа меньший инкубационный период, но его легче подцепить;
  • дети чаще болеют гриппом, нежели коронавирусом;
  • смертность от коронавируса выше, нежели от гриппа;
  • вакцина от гриппа не поможет при коронавирусе;
  • вакцин или тепарпевтических методов борьбы с коронавирусом еще нет.

Чтобы уберечь себя и близких, придерживайтесь рекомендаций:

  • тщательно и часто мойте руки около 40 секунд;
  • держите дистанцию 1,5 метра от других;
  • там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску.
  • не прикасайтесь глаз, рта, носа, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую платок;
  • вакцинация от гриппа, но прививку от гриппа не защищает от COVID-19. Сейчас вакцины от короновирусные инфекции не существует
  • если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Напомним, в мире зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом.

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Грипп, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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