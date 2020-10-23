Коронавирус сохраняется на коже до 9 часов, - японские ученые

На коже коронавирус может сохранять активность дольше чем вирусы гриппа примерно в пять раз. К таким выводам пришли японские исследователи.

Эксперимент, который проводился в Киотском префектурально медицинском университете, состоял в том, что на образцы кожи человека наносились вирусы гриппа А и новых коронавирусов. Всего по 100 тыс. образцов. Ученые следили за скоростью их исчезновения.

Об этом сообщает World-Japan. Оказалось, что вирусы гриппа исчезали с кожи человека через 1-2 часа. При это коронавирусы SARS-CoV-2 , которые вызывают COVID-19, - от 6 до 11, то есть в среднем – 9 часов.

Также специалисты университета в ходе эксперимента убедились, что за 15 секунд на коже коронавирусы может полностью уничтожить обработка 80-процентным этанолом.

В 100 раз их количество можно уменьшить, если помыть руки проточной водой. А если на мытье рук с мылом выделить 15 секунд и еще 10 на смывание мыльной пены под проточной водой, то "выживет" одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов. "Добить" их можно, обработав чистые руки спиртовым антисептиков, уверяют японские ученые.

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