Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы

Врач-интерн рассказала как обстоят дела с индивидуальными средствами защиты.

Врач-интерн Киевской больницы №1 Элина Ясницкая на своей страничке в Facebook рассказала, что заболела COVID-19. Медик подчеркнула, что это было вопросом времени, так как она работала отделение терапии, где она работала "на 90% состояло из ковидных пневмоний".

"Защитные костюмы нашли у старшей медсестры, щитки, очки тоже были, а вот шапочки, бахилы, перчатки, респираторы покупай сам, так как официально больница не опорная, а значит "не ковидная", - отметила Ясницкая.

Врач-интерн привела пример, что в ее же больнице один респиратор стоит около 180 гривен, в Интернете можно найти дешевле. Но при зарплате в 3800 гривен стоит выбор, тратить кровные на покупку защитных средств, или иди без должной защиты "к потенциально ковидным пациентам".

"Да, врач давал клятву Гиппократа, но это не означает, что врач бессмертен. Врач такой же человек, как и Вы. У него тоже есть семья, родные и близкие, которыми он рискует, помогая другим", - пояснила свою позицию Ясницкая.

"Респираторы должны часто меняться, как и костюмы, что, к сожалению, не предусмотрено во многих больницах, как и зоны обсервации (чистые и грязные отделения), без которых весь этот маскарад и переодевания не имеют смысла", - добавила медик.

Элина Ясницкая также призналась, получив позитивный тест, ей было крайне неприятно и страшно, а когда паника отступила наступило полное безразличие. Также она пожаловалась, что находиться в полной амуниции целый день сложно, и часто в минутку отдыха, когда врач снимает ее, в кабинет продолжают идти пациенты с опасным вирусом.

"Ни в коем случае никого не обвиняю! Но хочется какой-то человечности и предостеречь коллег о том, что витаминки С, Д3 и цинктерал вряд ли спасут вас от пандемии, исходя из моего личного опыта. Единственное, что влияет на течение этой болезни - это степень вирусной нагрузки. У меня она была достаточная. Ведь я же врач", - написала Ясницкая.

Анестезиолог Харьковской областной клинической инфекционной больницы Владимир Корсунов рассказывал, что кислородные системы перегружены из-за количества больных COVID-19.