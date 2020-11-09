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Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию

Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что американские ученые смогли успешно провести испытания по разработке вакцины от коронавируса.

В даное время, ссылаясь на временное руководство для плановой иммунизации и иммунизации от гриппа во время пандемии COVID-19 Центра по контролю и профилактике заболеваний США, украинский врач-иммунолог Ирина Цымбалюк на своей странице в Инстаграм подробно расписала, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 во время пандемии, и не принесет ли это еще большего вреда для здоровья пациентов, подхвативших инфекцию.

Так, пациентам, которые ранее не контактировали с COVID-19, рекомендуется получать вакцину против гриппа.

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Также, пациенты, которые находятся на карантине из-за тесного контакта с больным коронавирусом в течение последних 14 дней, могут получить вакцину против гриппа, особенно если у них потом может не быть другой возможности сделать прививку.

Однако, если есть опасения, что симптомы после вакцинации могут вызвать путаницу в диагностике - вакцинацию можно отложить до окончания карантина.

Кроме этого, пациенты с подозрением или подтверждением COVID-19, которые имеют бессимптомный или досимптомный характер, могут получить вакцину против гриппа, даже если критерии прекращения изоляции еще не выполнены. Например, бессимптомный человек, которого выписывают из больницы, может получить противогриппозную вакцину перед выпиской, поскольку он может не иметь другой возможности сделать прививку позже.

Далее врач отмечает, что для пациентов с подозрением или подтверждением COVID-19, которые имеют симптоматику, медперсонал должен рассмотреть возможность отложить вакцинацию против гриппа минимум на 10 дней после появления симптомов и в отсутствие температуры за последние 24 часа, без жаропонижающих и при улучшении симптомов у больных. Это также касается и тяжелобольных.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно известный израильский врач Борис Бриль напомнил людям об обязательном ношении масок в общественных местах и соблюдении рекомендаций по борьбе с коронавирусом.

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Все по теме:

Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Ирина Цымбалюк.

Автор:

Телеграф
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