Когда "туман в голове": Супрун рассказала о симптоме у переболевших COVID-19

Если вы чувствуете, что вам сложно четко мыслить и у вас проявляется забывчивость, скорее всего, вы испытываете ментальную усталость с совокупностью симптомов, которые часто называют "brain fog", буквально "туман в голове". В контексте пандемии это условное состояние усталости, забывчивости и невозможности сконцентрироваться и четко мыслить начал фигурировать чаще среди людей, переболевших COVID-19.

Ульяна Супрун на своей официальной странице в Facebook рассказала, что "brain fog" - общий термин для совокупности симптомов, влияющих на когнитивные процессы. Сам по себе он не является медицинским состоянием или технически не определяет отдельный диагноз, а скорее возникает как общая черта других состояний или болезней.

Сейчас врачи и ученые используют "brain fog" в основном для описания неврологических симптомов, которые возникают в результате болезни на COVID-19. Хотя появиться "туман в голове" может и по другим причинам, например хронический стресс, синдром хронической усталости, нарушения сна, побочное действие некоторых лекарств, наступление менопаузы, или как следствие аллергии, травмы головы, проблем с щитовидной железой, на ранних стадиях рассеянного склероза, через тревожность и депрессию или как следствие лечения рака.

Почему это происходит именно после COVID-19?

Точная причина этого неизвестна. Пока считают, что появление "brain fog" и других когнитивных последствий после болезни вызваны, вероятно, особенностями иммунного ответа на вирус, или нехватки кислорода, который доходит до мозга, или причиной может быть аутоиммунное состояние, при котором организм вырабатывает антитела, которые атакуют мозг. Возможно, они все так или иначе имеют на это влияние.

Как помочь мозгу "прийти в себя", если чувствуете ментальную усталость?

Позаботьтесь о полноценном восстановлении после умственной нагрузки.

Когда мы чувствуем физическую усталость, мы понимаем, что надо отдохнуть. Впрочем, уловить сигналы мозгу о том может быть сложнее, поэтому люди склонны продолжать работать дальше и еще больше нагружать свой когнитивный ресурс. Чем больше так делать, то будет увеличиваться вероятность, что вы будете чувствовать "туман в голове", то есть снижение концентрации внимания и производительности чаще. Помните, что мозгу также требуется восстановление и отдых, как и нашему телу.

Контролируйте стресс.

Во время стресса происходят физиологические изменения, которые повышают риски появления хронических болезней, нарушается сон, наступает усталость, в частности, появляется вот этот "туман в голове" - сложно концентрироваться, забываются разные вещи, ум не четкий.

Что делать? Чтобы не превращать обычный стресс в хронический, нужно осознать причину, (много работы, стресс из-за неопределенности или проблемы в отношениях) и убрать этот триггер из своей жизни.

Настройте свой режим сна.

Качественный и полноценный сон - залог восстановления организма, а также укрепление иммунной и эндокринной систем. В идеале, у взрослого человека сон должен длиться семь-девять часов, а начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Также важно заранее позаботиться о комфортной постели, легкой одежде из натуральных тканей, прохладном и проветренном помещении, плотно зашторенных окнах и полной тишине.

Будьте физически активны.

Когда мы занимаемся физической активностью в мозгу выделяются эндорфины - нейромедиаторы, с которыми связано обезболивания и чувство эйфории.

Делайте регулярно в течение дня перерыва от любых занятий.

Можно сделать следующее: установить напоминание в течение дня так, чтобы вы могли отдохнуть от любой деятельности 5 минут 5 раз в день. В эти 5 минут стоит буквально делать "ничего" - не читать, не слушать музыку, подкаст или скролить ленту новостей.

Учите мозг новому.

Это побуждает мозг производить норадреналин - нейромедиатор, который вызывает возбуждение. Новый маршрут домой, новые подходы в исполнении рутинного задания, прослушивания необычной для вас музыки во время прогулки или работы, приготовления новых блюд - эти действия могут вызвать радость от обучения новому, благодаря тому же выделению норадреналина.

Ешьте полноценную и полезную пищу.

В рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, жирная рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. Уменьшите потребление животных жиров и красного мяса. Не пропускайте приемов пищи, но не переедайте.

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