«Крепкий иммунитет так боролся с «ковидом», что начал «выжигать напалмом» и здоровые клетки»: рассказ киевлянина

С каждым днем в Украине растет количество заразившихся COVID-19. Причем, в первые месяцы медики фокусировали внимание на представителях старшего поколения, указывая, что именно для них коронавирус опаснее всего, ведь с возрастом организм ослабевает, появляются хронические недуги. Тогда у многих сложилось мнение, что людям моложе 60-ти, а тем более, ведущим здоровый образ жизни, справиться с этой болезнью будет несложно. Однако оказалось, что организм абсолютно здоровых людей также может критично реагировать на вторжение вируса.

Как это случилось с ним, на своей странице в Facebook сообщил киевлянин Андрей Странников: «Ожидалось: две недели самоизоляции с легкой температуркой, сериальчик, книги и посты в ФБ на тему «у меня здесь ковид, но чувствую себя нормально». По крайней мере, так говорили друзья и коллеги, которые переболели в легкой форме. На самом деле: 12 дней в стационаре, из которых 7 - на круглосуточно подключенном аппарате кислородной поддержки...»

Для «Телеграфа» 45-летний мужчина буквально «по полочкам» разложил свои симптомы болезни, ее течение и испытанные при этом ощущения. Возможно, такая информация кому-нибудь окажется полезной.

Организм, исчерпав свои ресурсы, начал «зависать»

- Я с самого начала воспринял карантин всерьез. Поэтому дезинфекция, социальная дистанция, масочный режим - все это сопровождало каждый мой шаг, начиная с марта. Но наблюдая за тем, как один за другим инфекцию хватают те, кто был в десятки раз осторожнее («купался» в антисептике, носил защитные очки, менял маски и носил телефон «в целлофане»), я понимал, что рано или поздно очередь дойдет до всех, - объяснил Андрей Странников. И уточнил, что его работа предусматривает постоянные контакты с людьми. Появление признаков заболевания Андрей ожидал едва ли не с нетерпением и надеждой в итоге поскорее заработать иммунитет.

- Помню, что в «тот» день собрался на тренировку. А перед тем решил часок отдохнуть, чтобы чувствовать себя свежее. В результате, проспал 2 часа и проснулся уставшим. Измерил температуру - 37,2. Вот тогда и почувствовал, что пришла моя очередь... Эти ощущения ни с чем не спутаешь. К вечеру следующего дня подозрения подтвердил сданный утром ПЦР-тест.

Первые ощущения - о, супер, сейчас пару недель проведу дома, в этаком поствыборном отпуске. На тот момент у меня много друзей и коллег уже переболело и все они в один голос утверждали, что ничего катастрофического в этом нет. Пару дней температура, возможно, немного кости «поломает», немного кашля, но в целом ОК. Поддерживали: «Держись Андрей! Нанеси своим иммунитетом этой заразе мощный удар!», «Все будет нормально, вирус мутировал и уже не так страшен, как сначала», «Желаю легкого течения болезни без осложнений! И долго не болеть!», «Через пару недель выйдешь, как новенький». Это же подтверждали и врачи. По роду службы у меня много друзей-врачей, к которым всегда можно обратиться за советом.

Но болячка решила действовать по своей логике. Ровно день было так, как говорили друзья: слабость, незначительная температура, а еще состояние легкого отупения. Это когда что-то говоришь, а потом на полуслове забываешь, о чем говорил. Такое впечатление, что организм резко исчерпывает свои ресурсы и просто «зависает» на каком-то этапе, - таким компьютерным термином собеседник характеризовал свое самочувствие на тот момент.

Ковидный кашель: как будто в легких «содрали всю кожу»

- После этого все начало стремительно меняться. Первая же ночь дала температуру под 40, которую едва удалось сбить. Появился кашель, сначала некритичный. Утром позвонил знакомому врачу, попросил, чтобы послушали легкие. Компьютерную томографию решили не делать, ограничившись рентгеном с функцией томосинтеза, что менее вредно. На снимке была ярко выражена двусторонняя пневмония. Госпитализацию предложили тут же. Отказался. За всю свою жизнь я никогда не лежал в больнице. Попросил расписать курс лечения. Два дня колол себе антибиотики, что, однако, не произвело на «корону» никакого впечатления.

Температура продолжала вести себя так, будто понятие «жаропонижающее» ей вообще не известно. Именно тогда я понял, что течение ковидной болезни еще и лотерея. Например, при гриппе мы точно знаем, что, глотнув таблетку парацетамола, получим снижение температуры. При «короне» же никогда до конца не знаешь, какой будет эффект. Одна и та же таблетка может снизить температуру. Или повысить. Или на полчаса снизить, а затем существенно повысить. Или никак не подействовать. Или сегодня снизить, а завтра, на тех же условиях, никак себя не проявить. И какой из этих вариантов ожидает тебя - неизвестно. Ло-те-рея!

Через двое суток безуспешной борьбы с температурой и усилением кашля Андрей Странников вновь позвонил врачу и согласился на госпитализацию.

- Как оказалось, очень вовремя. К тому времени у меня уже был настоящий ковидный кашель. О нем следует сказать отдельно. Это такое чувство, будто у тебя в легких «содрали всю кожу», и маленький вдох воздуха так лупит по нервным окончаниям, что инстинктивно выталкиваешь все назад. Его точно не спутаешь с обычным простудным кашлем. Уже в 1-й клинической больнице я получил направление на КТ, которая в итоге и определила степень поражения легких болезнью - 65%. Вот такой «прогресс» всего за двое суток.

Из-за гипоксии могли пострадать мозг и внутренние органы

Опасаясь коронавируса, многие люди просчитывали имеющиеся у себя в арсенале «плюсы» и «минусы» - возраст, вес, образ жизни и перенесенные ранее хвори.

- На самом деле, я достаточно здоровый человек. Хронических заболеваний нет, не курю, спортом занимаюсь регулярно, последний раз серьезно болел 13(!) лет назад. За свою жизнь никогда(!) не лежал в больнице, - перечисляет Андрей. - И именно это сыграло со мной злую шутку. Как объяснили врачи, имеет место так называемый цитокиновый шторм - чрезмерно агрессивная реакция иммунитета на вирус. Моя иммунная система настолько защищала организм, что он не привык болеть, а иммунная система, в свою очередь, не привыкла правильно реагировать на болезнь. Иными словами, организм настолько привык быть защищенным, что при встрече с вирусом иммунитет начал «выжигать напалмом» и его, и все вокруг, в т.ч. и здоровые клетки. Поэтому, как это ни странно звучит, первое, что сделали врачи - применили иммуносупрессию, то есть, начали подавлять иммунитет, чтобы он не уничтожил все вокруг, оставаясь агрессивным к вирусу. Одним словом, граница была очень тонкая. Именно поэтому в схему лечения периодически вносились коррективы.

На больничной койке, когда чуть отпускала боль, Андрей анализировал происходящее и понял, что борьба с «короной» носит индивидуальный характер.

- Двух пациентов с одинаковыми признаками могут лечить по-разному. В силу недоизученности этого вируса, каждый случай фактически является уникальным. Но то, что точно объединяет средние и тяжелые случаи - это кислородная поддержка на каком-либо этапе. И здесь главное не потерять тот момент, когда она становится необходимой. Я провел 10 суток подключенным к оксигенатору - аппарату, который не давал снизиться уровню кислорода в крови. А учитывая, что легкие физически не могли обеспечить организм кислородом, соответственно под угрозой могли оказаться все внутренние органы и головной мозг.

Самое сложное было ночью. Может, горизонтальное положение, в котором легким было довольно сложно, постоянно провоцировало удушье, и заснуть было невозможно даже при постоянной подаче кислорода. Пришлось научиться спать на животе - единственной позиции, в которой можно лежать больным ковидом. Именно в этой позиции создается правильный газообмен, и воздух доходит до нижних частей легких, обогащая их кислородом.

Примерно на 8-й день антибиотики с гормонами сделали свое дело. Температура отступила, а с ней и ослаб кашель. Уже не было ощущения, что дышишь стальными иглами, приступы кашля как минимум можно было терпеть.

Андрей и до сих пор находится на кислородной поддержке, так как легкие еще нуждаются в восстановлении. С благодарностью вспоминает о врачах и медсестрах, ежедневно «колдовавших» над пациентами, о переживавших за его здоровье друзьях и коллегах. Почувствовал, что еще ближе и дороже стали родные люди – именно это добавляло сил в борьбе против болезни. Приобретенным опытом делится, ничего не скрывая, хотя не уверен, что и его случай переубедит «прихожан Секты Отрицания коронавируса».

Вспоминает: «По иронии судьбы, один из таких вез меня в больницу. Таксист, которому я прямым текстом сказал, что являюсь ковид-положительным, всю дорогу крутил на пальце маску, так и не надев ее. При этом постоянно философствуя об обязанности государства всех обеспечить тестами, лечением и пожизненным уходом».

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлено Андреем Странниковым