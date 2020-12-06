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Главное – знать меру: диетолог рассказала о пользе и вреде молока

Главное – знать меру: диетолог рассказала о пользе и вреде молока
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С детства нам твердят о пользе молока. Однако, в последнее время стало модно не любить молочку – сайты и журналы наперебой твердят, что организм взрослого человека не способен усваивать молочную продукцию. Якобы, чуть ли не у каждого второго непереносимость лактозы.⁣⁣⠀

Украинская диетолог Светлана Фус решила расставить точки над «и» в этом вопросе. Она рассказала, что в принципе любая полезная еда в больших количествах становится вредной. Не зря ведь говорят: «Що занадто, то не здраво!».

Что касается непереносимости лактозы, то в Украине таких людей всего 15%. То есть, пить молоко можно и нужно. Главное помнить, что делать это нужно в меру.

Какая же норма употребления молочных продуктов:⁣⠀

  • Творог – 100-150 г в день.⁣⁣⠀

  • Сыр – 30-50 г в день.⁣⁣⠀

  • Молоко/ или кефир/ или йогурт – 1 стакан.⁣⁣⠀

Почему не больше? Дело в том, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влиять на щитовидку. А еще переизбыток кальция ведет к дефициту железа и цинка, что грозит кислородным голоданием. ⁣⁣⠀

С другой стороны недавние исследования подтвердили, что кальций, содержащийся в том числе и молочных продуктах, снижает риск переедания и способствует похудению. Если у вас нет противопоказаний по здоровью, то отказываться от молочных продуктов не стоит. На самом деле можете есть и пить их хоть каждый день, главное не выходите за рамки.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Светлана Фус рассказала о преимуществах фасованной продукции в период пандемии.

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Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Молоко, Светлана Фус.

Автор:

Телеграф
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