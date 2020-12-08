Как правильно есть фрукты: диетолог рассказала о вреде монодиеты

Здоровое питание должно включать фрукты – это факт, и это знает каждый. Однако, мнение. Что продукты этой группы можно есть без ограничений - ложное. Нельзя потреблять много фруктов или питаться исключительно ими, ведь это может вызвать проблемы с пищеварительной системой и привести к увеличению веса и даже к болезням.

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила диетолог Светлана Фус.

Фрукторианцы – это люди, которые включают в свой рацион только плоды растений, и питаются фруктами, ягодами и плодовыми овощами. Такое питание - это ограничительная разновидность вегетарианства.⁣⁣

Если сначала это может показаться интересной идеей в питании, то Вам следует знать, что употребление только фруктов может привести к проблемам со здоровьем.⁣ Такая монодиета не обеспечит ваш организм жизненно необходимыми минералами, витаминами, аминокислотами и жирами. Все фрукты полезны для здоровья, и их стоит есть, но в умеренных количествах, не ограничиваясь только одним фруктом.

Светлана Фус поделилась инфографикой, в которой показала, как можно добавлять фрукты в рацион с большей пользой для здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, «Телеграф» писал, что Светлана Фус назвала норму употребления молочных продуктов в день без вреда для здоровья.