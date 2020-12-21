Коронавирус влияет на психику: доктор Комаровский сообщил о серьезной проблеме

Тема коронавируса не теряет своей актуальности. Врач-педиатр Евгений Комаровский старается держать своих подписчиков в курсе всех «новинок», что касаются ковида. На своей странице в Инстаграм, своем сайте и ютуб-канале медик постоянно публикует материалы на тему коронавируса и отвечает на вопросы от подписчиков, которые их волнуют.

В сети не раз появлялись новости, что больные ковидом не выдерживают и заканчивают свою жизнь «заранее». Подписчиков Комаровского волнует, действительно ли Covid-19 так влияет на психику человека, что он становится вообще ненормальным.

«Да. До 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире» - сообщает Евгений Комаровский.

Однако, стоит понимать, что тут работают два механизма. Во-первых - это непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока не понятен. А во-вторых, проявления депрессии усиливается из-за дефицита кислорода и общей слабости. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует.

«Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса» - подытожил медик.

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Ранее, «Телеграф» писал, что Комаровский рассказал, объяснил разницу в течении COVID-19 у взрослых и детей.