Скачать
Понедельник, 21.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мутированный коронавирус нашли уже на трех континентах: что о нем известно
Мутированный коронавирус нашли уже на трех континентах: что о нем известно
Даже трубку не берут: журналисты узнали об отношениях между Коломойским и Зеленским
Даже трубку не берут: журналисты узнали об отношениях между Коломойским и Зеленским
Может в дикий мороз выйти на улицу с мокрой головой: помощница рассказала об "особенностях" Саакашвили
Может в дикий мороз выйти на улицу с мокрой головой: помощница рассказала об "особенностях" Саакашвили
В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети
В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети

Коронавирус влияет на психику: доктор Комаровский сообщил о серьезной проблеме

Коронавирус влияет на психику: доктор Комаровский сообщил о серьезной проблеме
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Тема коронавируса не теряет своей актуальности. Врач-педиатр Евгений Комаровский старается держать своих подписчиков в курсе всех «новинок», что касаются ковида. На своей странице в Инстаграм, своем сайте и ютуб-канале медик постоянно публикует материалы на тему коронавируса и отвечает на вопросы от подписчиков, которые их волнуют.

В сети не раз появлялись новости, что больные ковидом не выдерживают и заканчивают свою жизнь «заранее». Подписчиков Комаровского волнует, действительно ли Covid-19 так влияет на психику человека, что он становится вообще ненормальным.

«Да. До 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире» - сообщает Евгений Комаровский.

Однако, стоит понимать, что тут работают два механизма. Во-первых - это непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока не понятен. А во-вторых, проявления депрессии усиливается из-за дефицита кислорода и общей слабости. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует.

«Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса» - подытожил медик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

 

Ранее, «Телеграф» писал, что Комаровский рассказал, объяснил разницу в течении COVID-19 у взрослых и детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Доктор Комаровский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой
02 В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал
03 Супруга принца Чарльза снялась в фотосессии для британского журнала (фото)
04 Не только вода: в оккупированном Крыму назревает новая серьезная проблема
05 Рекордный гол на 7-й секунде - в обзоре матча Сассуоло - Милан (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине
Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине
Умер создатель &quot;Ну погоди&quot; Александр Курляндский
Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский
Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)
Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)
Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз: росСМИ раструбили о сенсации
Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз: росСМИ раструбили о сенсации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь