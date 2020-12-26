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Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом

Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
23:29 Сб, 26 Декабрь 2020 Телеграф Фото: pexels.com

Скоро Новый год и естественно, какой же праздник не проходит без застолья. Однако тем, кто переболел коронавирусом стоит трижды подумать, прежде чем «гулять на полную» и пить алкоголь.

Многие переболевшие коронавирусом жалуются на странное осложнение: организм перестает воспринимать сигареты и алкоголь. Пациенты рассказывают, что буквально после одной рюмки становиться очень плохо. Доктора считают, что очень тревожный звоночек, который указывает на то, что работа систем печени и поджелудочной железы нарушена. А это значит, что про алкоголь лучше позабыть.

Также, врачи отмечают, что особенно опасно для тех, кто недавно перенес COVID-19, является состояние похмелья любой тяжести. СОVID-19 способствует тромбообразованию, что значит, что внутри сосудов образовываются свертки крови, которые не дают ее свободному течению кровеносной системе. А из-за этого какой-то орган может недополучить кровоснабжение, а то и вовсе может оборваться тромб. Это все грозит человеку тяжелой инвалидностью, а то и смертью.

Если у вас ко всему есть еще и хроника, то в первую очередь пострадает пищеварительная и сердечно-сосудистая системы, что может привести к обострению гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

В общем, перед тем как напиться в новогоднюю ночь, хорошенько подумайте.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что от коронавируса страдает нервная система и почки.

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Все по теме:

Здоровье, Алкоголь, Вред, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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