В масках и без песен: как отпраздновать новогодние праздники во время пандемии COVID-19

В Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ) дали советы относительно того, как сделать новогодние праздники безопасным в условиях пандемии.
Об этом ЦОЗ пишет в Фейсбук.
В Центре отмечают, что опасность заражения еще не миновала, поэтому лучший способ провести праздники - оставаться дома или отпраздновать в семейном кругу.
Тем же, кто решится организовать вечеринку или отправиться в гости, рекомендуется следующее:
- заранее подумайте о мерах безопасности, если приглашаете гостей к себе, а также расскажите о правилах гостям;
- стоит ограничить число гостей, чтобы в помещении была возможность соблюдать дистанцию. Также рекомендуется воздержаться от прямого контакта с другими, будь то рукопожатие или объятия;
- ЦОЗ рекомендует организовывать мероприятия на открытом воздухе, а если празднование проходит в помещении, то его необходимо регулярно проветривать;
- надевайте маски и следите за тем, чтобы закрыты были и рот и нос;
- чаще мойте руки и пользуйтесь антисептиком;
- гостям рекомендуется не петь и не кричать, особенно в помещении. В связи с этим, советуется снизить громкость музыки, чтобы людям не приходилось кричать;
- избегайте скопления людей в местах приготовления пищи, а во время готовки носите маску;
- не забывайте о дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются.
"Чем больше профилактических мероприятий вы будете употреблять, тем безопаснее будет ваша вечеринка. Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте", - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в Украине общее число случаев COVID-19 составляет 1 025 989.