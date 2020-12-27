В масках и без песен: как отпраздновать новогодние праздники во время пандемии COVID-19

В Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ) дали советы относительно того, как сделать новогодние праздники безопасным в условиях пандемии.

Об этом ЦОЗ пишет в Фейсбук.

В Центре отмечают, что опасность заражения еще не миновала, поэтому лучший способ провести праздники - оставаться дома или отпраздновать в семейном кругу.

Тем же, кто решится организовать вечеринку или отправиться в гости, рекомендуется следующее:

заранее подумайте о мерах безопасности, если приглашаете гостей к себе, а также расскажите о правилах гостям;

стоит ограничить число гостей, чтобы в помещении была возможность соблюдать дистанцию. Также рекомендуется воздержаться от прямого контакта с другими, будь то рукопожатие или объятия;

ЦОЗ рекомендует организовывать мероприятия на открытом воздухе, а если празднование проходит в помещении, то его необходимо регулярно проветривать;

надевайте маски и следите за тем, чтобы закрыты были и рот и нос;

чаще мойте руки и пользуйтесь антисептиком;

гостям рекомендуется не петь и не кричать, особенно в помещении. В связи с этим, советуется снизить громкость музыки, чтобы людям не приходилось кричать;

избегайте скопления людей в местах приготовления пищи, а во время готовки носите маску;

не забывайте о дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются.

"Чем больше профилактических мероприятий вы будете употреблять, тем безопаснее будет ваша вечеринка. Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в Украине общее число случаев COVID-19 составляет 1 025 989.