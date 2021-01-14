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Четверг, 14.01.2021
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На Украину надвигаются лютые морозы: медики подсказали, как их пережить

На Украину надвигаются лютые морозы: медики подсказали, как их пережить
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф

Что надеть зимой, чтобы было тепло и удобно? Как не замерзнуть на остановке общественного транспорта? Центр общественного здоровья МОЗ Украины дал простые советы, которые помогут Вам сохранить тепло и здоровье зимой и избежать переохлаждения.

Переохлаждение – это общее состояние человека, когда на всю его поверхность тела воздействует холод, а температура тела при этом падает ниже 35°C.

Первое - лучше всего одеваться, как капуста, - многослойно. «Правильная» зимняя одежда состоит из трех слоев:

  • белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье)
  • средний слой (свитер, кофта и т.п.);
  • верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Также, выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не стеснять ногу.

Второе - чтобы не замерзнуть, двигайтесь. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Третье - перед выходом на улицу поешьте. Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Ешьте питательную и здоровую пищу.

Четвертое - если Вы ощущаете жжение на коже, сразу ищите, где согреться. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги «пекут», или видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд и тому подобное.

Пятое - не носите металлические украшения. Металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм.

Шестое - курение и алкоголь не согревают. Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потери. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

Седьмое - возьмите с собой термос с чаем. Если отправляетесь на несколько часов в морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться.

Ранее, “Телеграф” писал, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет похолодание.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Минздрав, Переохладжение.
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