Действительно ли кисломолочные продукты полезны для иммунитета: доктор Комаровский дал ответ

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм и на сайте постоянно отвечает и интересующие вопросы о здоровье от своих подписчиков.

Одним из таких вопросов стал, действительно ли кисломолочные продукты полезны для иммунитета, ведь в последнее время столько разных убеждений о них оказались мифами.

“Хорошие бактерии в молочных продуктах — это действительно полезно” - пишет доктор Комаровский.

Продукты с кисломолочными бактериями — это и прекрасная профилактика запоров, и хороший источник кальция, и, в конце концов, это просто вкусно.

С учетом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, — мы помещаем ребенка в практически стерильную среду. Как следствие, ненагруженная иммунная система начинает бросаться на все, что хоть чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы, — и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. И когда у нас есть возможность хотя бы с помощью еды дать детям дополнительно какие-то микроорганизмы, которые, естественно, встретятся с системой иммунитета, но не опасны для организма и будут тренировать иммунную систему — это здорово.

Конечно, более надежный способ профилактики проблем с иммунитетом — это не кисломолочные бактерии. Это разнообразное питание, отсутствие стерильности, привычка никогда не кормить детей, если они не хотят есть, образ жизни, при котором у детей и взрослых после физической активности непременно будет аппетит.

Но в комплексе мероприятий, направленных на стабилизацию функций иммунной системы, кисломолочные продукты — это действительно круто.

Ранее, “Телеграф” писал, что доктор Комаровский рассказал, что нужно делать, если у ребенка болит живот.