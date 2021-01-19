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Сидеть постоянно дома или выходить на прогулки: доктор Комаровский рассказал, что вреднее

Сидеть постоянно дома или выходить на прогулки: доктор Комаровский рассказал, что вреднее
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский постоянно держит своих подписчиков в курсе всех новостей о коронавирусе. На своей странице в Инстаграм, сайте и ютуб-канале он активно освещает все о болезни и отвечает на интересующие вопросы его читателей.

Так, как сейчас карантин, то многие перешли на дистанционную работу, из-за чего практические не выходят из дома. Один из подписчиков, которому близка эта ситуация очень переживает по этому поводу, ведь начинает чувствовать, что его здоровье все равно становится хуже и он беспокоится за свое психическое состояние.

Так, что же вреднее для здоровья — сидеть дома, чтобы не встретиться с коронавирусом, или все же выходить на прогулки с риском заразиться от других людей?

Евгений Комаровский считает, что однозначно ограничивать прогулки не стоит и выходить на улицу и гулять на свежем воздухе даже нужно. Однако все же нужно понимать, что прогулка — это не стоять на улице в очереди, а прогулка — это гулять на свежем воздухе, двигаться. Причем двигаться не в толпе, а среди деревьев — в парке, лесу, по набережной.

"Если прогулка — это свежий воздух, но не люди вокруг, то гуляйте на здоровье. И гуляйте так как можно дольше — это очень полезно" - пишет доктор Комаровский.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, “Телеграф” писал, можно ли приобрести иммунитет от коронавируса находясь в общении с вирусоносителями.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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