Сидеть постоянно дома или выходить на прогулки: доктор Комаровский рассказал, что вреднее

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский постоянно держит своих подписчиков в курсе всех новостей о коронавирусе. На своей странице в Инстаграм, сайте и ютуб-канале он активно освещает все о болезни и отвечает на интересующие вопросы его читателей.

Так, как сейчас карантин, то многие перешли на дистанционную работу, из-за чего практические не выходят из дома. Один из подписчиков, которому близка эта ситуация очень переживает по этому поводу, ведь начинает чувствовать, что его здоровье все равно становится хуже и он беспокоится за свое психическое состояние.

Так, что же вреднее для здоровья — сидеть дома, чтобы не встретиться с коронавирусом, или все же выходить на прогулки с риском заразиться от других людей?

Евгений Комаровский считает, что однозначно ограничивать прогулки не стоит и выходить на улицу и гулять на свежем воздухе даже нужно. Однако все же нужно понимать, что прогулка — это не стоять на улице в очереди, а прогулка — это гулять на свежем воздухе, двигаться. Причем двигаться не в толпе, а среди деревьев — в парке, лесу, по набережной.

"Если прогулка — это свежий воздух, но не люди вокруг, то гуляйте на здоровье. И гуляйте так как можно дольше — это очень полезно" - пишет доктор Комаровский.

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