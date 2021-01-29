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Пятница, 29.01.2021
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Novavax заявили о готовности новой вакцины от Covid-19: какие препараты уже есть на рынке

Novavax заявили о готовности новой вакцины от Covid-19: какие препараты уже есть на рынке
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

В мире растет конкуренция на рынке препаратов для борьбы с коронавирусом. Американская биотехнологическая компания Novavax представила публике новую вакцину с высокими показателями эффективности.

Работа над созданием вакцины кипела весь прошлый год. Так, первая фаза клинических испытаний препарата на людях началась еще в мае в Мельбурне в Австралии. В испытаниях медицинского препарата участвовало боле 15 тыс. человек  в возрасте от 18 до 84 лет, более четверти из которых составили люди старше 65 лет.

«Вакцина от COVID-19, по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, показала эффективность 89,3%», - сообщает пресс-служба производителя препарата.

В то же время исследования, проведенные в Южной Африке, указали на значительно меньшую эффективность вакцины против штамма коронавируса, возникшего в ЮАР – лишь 49,4%.

В ноябре 2020 года Bloomberg опубликовал рейтинг востребованности вакцин против коронавируса. Продукция Novavax оказалась на втором месте по числу предварительных заказов с цифрой 1,4 миллиарда доз, третье почетное место заняла вакцина  Johnson & Johnson (1,3 миллиарда доз). Лидером мирового рейтинга стал препарат британской компании AstraZeneca – 3,2 миллиарда закупок.

Напомним, 25 января президент Владимир Зеленский в своем видеообращении  заявил,  что в Украине вот-вот начнется вакцинация. Скоро в страну поступит один миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Подробностей глава государства не сообщил, как и название производителя «первого миллиона» вакцин "ковида".

инфографика

А пока весь мир затаривается вакцинами различных мировых компании, ситуация в Украине оставляет желать лучшего. До сих пор не представлено реального плана действий государства по вакцинации населения страны. Идут переговоры с поставщиками. У нас нет контрактов с вакцинами, которые уже доказали эффективность. Это Moderna, Pfizer, Oxfrod-AstraZeneka.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
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