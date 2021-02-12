Новым штаммом коронавируса можно заразиться повторно: в ВОЗ выступили с предупреждением

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения новыми штаммами коронавируса при наличии антител.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга, который транслировался в YouTube канале организации.

"Мы получаем сообщения о пациентах, повторно заразившихся новым вариантом коронавируса", - сказала она.

В частности она выделила предварительную информацию из Южноафриканской республики, согласно которой переболевшие COVID-19 люди вновь оказались инфицированы.

Как сообщалось ранее, "южноафриканский" коронавирус оказался способным подстраиваться под иммунную систему человека.

На фоне этого стало известно, что перспективная вакцина AstraZeneca может обеспечить лишь ограниченную защиту от нового штамма.

Несмотря на это ВОЗ призвала не отказываться от этого средства, назвав результаты исследования недостаточно информативными.