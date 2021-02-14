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Стоит ли включать в свой рацион семена льна: диетолог рассказала о пользе и вреде продукта

Стоит ли включать в свой рацион семена льна: диетолог рассказала о пользе и вреде продукта
06:49 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Многие девушки во время похудения, да и просто люди, заботящиеся о своем здоровье, активно употребляют в пищу семена льна.

Диетолог Светлана Фус решила проконсультировать своих подписчиков в Инстаграм стоит ли включать льняное семя в свой рацион, что ценного оно содержит и сколько его можно использовать с пользой для здоровья.⁣⁣⠀

Во-первых, в семенах льна много полезного - они очищают кишечник, защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой, способствуют нормализации уровня холестерина.⁣⁣⠀

Также в этом маленькое семени в большом количестве находятся омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания.⁣⁣⠀

Как употреблять и сколько:

Не более 1-2 столовых ложек в день, то есть 10-20 г семян. Такое ограничение на употребление семян льна связан с тем, что из-за большого содержания клетчатки они могут вызвать дискомфорт в кишечнике и слабительное действие.

Как использовать льняное семя:

Его часто применяют при лечении гастрита и язвенной болезни, как обволакивающее средство. Для этого необходимо семена льна залить кипятком и настоять. Также можно добавлять в салаты, каши, кисломолочные напитки.

Стоит отметить, что семена не перевариваются в нашем организме полностью, так что его лучше измельчать порционно в кофемолке и употреблять сразу после приготовления. Хранить семена льна нужно целыми в герметичном контейнере в темном месте.

 
 
 
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Кому противопоказано употребление семян льна:

  • Семена льна противопоказаны детям до 3-х лет.

  • Женщинам, у которых эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников его нельзя употреблять через фитоэстрогены.

  • По той же причине должны быть осторожны с семенами льна беременные и те, кто кормит грудью.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем чреват дефицит жиров в организме.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Вред, Польза, Лень, Семена льна, Светлана Фус.
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