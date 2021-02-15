От 2 до 12 недель, а иногда хронический – инфекционист рассказала, сколько длится постковидный синдром

Постковидный синдром, который чаще всего выражается в ухудшении работоспособности и жизненной активности, и наблюдается у большинства переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, может длиться до 12 недель, а в редких случая перейти в хроническую стадию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Ирина Троцкая.

"Учитывая, что болезнь новая, ей еще меньше года, то сложно сказать ее длительность. Но в среднем, от 2-3 недель до 12-ти. Все-таки, более длительным он бывает реже. Хотя есть такое понятие как Long Covid. То есть, по типу хронического ковида, он может длиться долго и принимать хроническое течение", - пояснила Троцкая.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего же коронавирусом, по официальным данным, с начала пандемии в Украине заболели 1 273 475 человек