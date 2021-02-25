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Четверг, 25.02.2021
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Почему защитная маска в морозную погоду не эффективна: ответ доктора Комаровского

Почему защитная маска в морозную погоду не эффективна: ответ доктора Комаровского
09:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Доктор Евгений Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей, да и просто находка для взрослых.

На своих страницах в социальных сетях и официальном сайте Евгений Олегович постоянно пишет о различных болезнях, проблемах, дает советы по уходу и воспитанию детей, рассказывает о профилактике различных болезней, а также отвечает на интересующие вопросы от его подписчиков.

Так, как тема коронавируса на спад не идет, то такие вопросы всегда в "тренде".

Один из своих постов доктор посвятил теме защитных масок и их ношению по улице.

Какую пользу приносит защитная маска в -10 на свежем воздухе?

"А зачем нужна маска на свежем воздухе? Я в принципе не понимаю смысл ходьбы по улице в маске" - говорит Евгений Олегович.

Врач напоминает, что много раз уже говорили, что защитная маска нужна там, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование, или где нет вентиляции воздуха. Если же вы находитесь под открытым небом, то смысла в ношении маски нет.

Также, Комаровский отметил, что ношение маски в мороз, как средство против замерзания носа, имеет место быть. Однако с этой функцией хорошо справится и обычный шарфик.

Другие ответы доктора Комаровского на тему коронавируса:

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Защитная маска.
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