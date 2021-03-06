Сон, семья и дети: лайфхаки от Марины Боржемской, которые помогут поддерживать бодрое настроение на протяжении дня

Телеведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская практически каждый день участвует в различных съемках, марафонах, проводит тренировки и мероприятия. Она признается, что и сама удивляется, как успевает восстанавливаться.

На своей странице в Инстаграме Марина опубликовала пост, в котором написала несколько своих лайфхаков, что помогают поддерживать бодрое настроение и активность на протяжении дня.

"Только сон, семья, дети, тренировки и правильное питание не дают выбить себя из колеи" - пишет Марина.

Итак, лайфхак от Марины Боржемской:

Спать не меньше 7 часов;

Ложиться не позднее 23:00;

Утром спокойно и не спеша выпивать стакан воды, и делать зарядку;

Четко планировать день;

Правильно питаться на протяжении дня и не пропускать приемы пищи;

Уделять время детям.

Боржемская отмечает, что на последний пункт стоит обратить особое внимание, потому что нужно всегда находить время на общение с детьми, поскольку никакая работа не заменит семью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что в после завершения первого сезона "Холостячки" в сети появилось множество предположений, кто же станет следующей героиней шоу. В число самых завидных холостячек вошла и Марина Боржемская. Бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова уже и успела ответить на подобное предложение от фанатов, отметив, что пока не готова идти на подобный проект.