Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Избитый во Франции подросток выписался из больницы
Избитый во Франции подросток выписался из больницы
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Сон, семья и дети: лайфхаки от Марины Боржемской, которые помогут поддерживать бодрое настроение на протяжении дня

Сон, семья и дети: лайфхаки от Марины Боржемской, которые помогут поддерживать бодрое настроение на протяжении дня
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Телеведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская практически каждый день участвует в различных съемках, марафонах, проводит тренировки и мероприятия. Она признается, что и сама удивляется, как успевает восстанавливаться.

На своей странице в Инстаграме Марина опубликовала пост, в котором написала несколько своих лайфхаков, что помогают поддерживать бодрое настроение и активность на протяжении дня.

"Только сон, семья, дети, тренировки и правильное питание не дают выбить себя из колеи" - пишет Марина.

Итак, лайфхак от Марины Боржемской:

  • Спать не меньше 7 часов;

  • Ложиться не позднее 23:00;

  • Утром спокойно и не спеша выпивать стакан воды, и делать зарядку;

  • Четко планировать день;

  • Правильно питаться на протяжении дня и не пропускать приемы пищи;

  • Уделять время детям.

Боржемская отмечает, что на последний пункт стоит обратить особое внимание, потому что нужно всегда находить время на общение с детьми, поскольку никакая работа не заменит семью.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что в после завершения первого сезона "Холостячки" в сети появилось множество предположений, кто же станет следующей героиней шоу. В число самых завидных холостячек вошла и Марина Боржемская. Бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова уже и успела ответить на подобное предложение от фанатов, отметив, что пока не готова идти на подобный проект.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 109

Все по теме:

Здооровье, Марина Боржемская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
02 Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
03 "Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
04 Патрульные попали в смертельную аварию с возгоранием под Одессой (фото и видео)
05 Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Украинка взяла &quot;серебро&quot; в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)
Украинка взяла "серебро" в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)
В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь