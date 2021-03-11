Стоимость лечения зависит от испуга: врач подсказал, как сэкономить при борьбе с коронавирусом

Прошел ровно год, как в Украине начали фиксировать первые случаи коронавируса. Начиная с третьего марта в стране заболели COVID-19 - 1 425 522 граждан. Спустя год в украинцев появилась возможность вакцинироваться от смертельного вируса, лечение которого влетает в копеечку.

Украинский врач-педиатр Михаил Соколовский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно предпринимать, чтобы сделать лечение от коронавируса бюджетнее.

"Я бы сказал так: стоимость лечения определяется градусом испуга. У нас есть две крайности. Первая - люди не соблюдают элементарных мер безопасности, а когда заболели COVID-19, то начинают сметать с полок аптек все, что попадает в руки", - сказал Соколовский, подчеркивая, что в первую очередь нужно обращаться к врачу, который должен дать вам перечень препаратов, которые вы будете использовать. Только в этом случае вы избежите лишних затрат.

Самым эффективным способом уменьшить расходы на лечение является предотвращения заболевания, соблюдения карантинных норм. Но если уже подхватили инфекцию, то нужно обязательно спрашивать врача о дешевых аналогах лекарств.

"Тогда лечение COVID-19 не будет по стоимости отличаться от лечения гриппа или ОРВИ", - подытожил Соколовский.

Напомним, что по состоянию на утро 11 марта в Украине было зафиксировано более 9 тысяч человек с подтвержденным Covid-19.