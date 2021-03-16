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Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)

Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как сам лечится от ОРЗ и ОРВИ. 

Соответствующий ролик был обнародован на его YouTube-канале. 

"Первое, никакого постельного режима! Второе, никогда, никаких противовирусных лекарств. Никогда и никаких "фуфломицинов", которые якобы повышают иммунитет", - сказал он. 

Комаровский также добавил, что никогда не пользуется лекарствами от кашля и отхаркивающими средствами. 

Вместо этого он рекомендует следующее:

  • не пугаться;
  • поменьше есть; 
  • "много-много, литрами" пить чаи или компоты; 
  • тепло одеваться;

Также он рассказал, что стоит поддерживать в помещении комфортную температуру и добавил, что сам пользуется увлажнителями воздуха. 

"Вы хотите от меня волшебных таблеток? Ну нет у меня волшебных таблеток. Да, я принимаю жаропонижающие, как правило "Ибупрофен", - сказал Комаровский. 

Также доктор добавил, что использует солевые растворы для промывания носа и практически никогда не использует сосудосужающие. 

"Оно все пройдет, улыбайтесь", - резюмировал он. 

 Как сообщалось ранее, доктор Комаровский дал совет подписчикам о том, как избавиться от кашля после COVID-19

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Температура, ОРВИ, ОРЗ, Евгений Комаровский.
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