Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как сам лечится от ОРЗ и ОРВИ.
Соответствующий ролик был обнародован на его YouTube-канале.
"Первое, никакого постельного режима! Второе, никогда, никаких противовирусных лекарств. Никогда и никаких "фуфломицинов", которые якобы повышают иммунитет", - сказал он.
Комаровский также добавил, что никогда не пользуется лекарствами от кашля и отхаркивающими средствами.
Вместо этого он рекомендует следующее:
Также он рассказал, что стоит поддерживать в помещении комфортную температуру и добавил, что сам пользуется увлажнителями воздуха.
"Вы хотите от меня волшебных таблеток? Ну нет у меня волшебных таблеток. Да, я принимаю жаропонижающие, как правило "Ибупрофен", - сказал Комаровский.
Также доктор добавил, что использует солевые растворы для промывания носа и практически никогда не использует сосудосужающие.
"Оно все пройдет, улыбайтесь", - резюмировал он.
Как сообщалось ранее, доктор Комаровский дал совет подписчикам о том, как избавиться от кашля после COVID-19.