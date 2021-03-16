Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как сам лечится от ОРЗ и ОРВИ.

Соответствующий ролик был обнародован на его YouTube-канале.

"Первое, никакого постельного режима! Второе, никогда, никаких противовирусных лекарств. Никогда и никаких "фуфломицинов", которые якобы повышают иммунитет", - сказал он.

Комаровский также добавил, что никогда не пользуется лекарствами от кашля и отхаркивающими средствами.

Вместо этого он рекомендует следующее:

не пугаться;

поменьше есть;

"много-много, литрами" пить чаи или компоты;

тепло одеваться;

Также он рассказал, что стоит поддерживать в помещении комфортную температуру и добавил, что сам пользуется увлажнителями воздуха.

"Вы хотите от меня волшебных таблеток? Ну нет у меня волшебных таблеток. Да, я принимаю жаропонижающие, как правило "Ибупрофен", - сказал Комаровский.

Также доктор добавил, что использует солевые растворы для промывания носа и практически никогда не использует сосудосужающие.

"Оно все пройдет, улыбайтесь", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский дал совет подписчикам о том, как избавиться от кашля после COVID-19.