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Белок во время поста: диетолог рассказал, как восполнить нехватку во время отказа от животной пищи

Белок во время поста: диетолог рассказал, как восполнить нехватку во время отказа от животной пищи
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С 15 марта все верующие люди начали соблюдать самый строгий и долгий пост - Великий посткоторый продлиться - 48 дней аж до Пасхи. В это время запрещено употребление молочных и мясных блюд, а рыба разрешена лишь в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье.  

Диетолог Светлана Фус по этому поводу написала пост на своей странице в Инстаграме, в котором рассказала, как избежать дефицита белка в этот период, ведь в основном  легко усваиваемый и полноценный белок содержится именно в продуктах животного происхождения.

Белок служит пластическим материалом для построения всех клеток человеческого организма, а его нехватка снижает синтез гормонов, антител и гемоглобина. Поэтому во время поста важно следить за его количеством в рационе и восполнять недостающие животные белки продуктами, богатыми растительным белком.

Как альтернатива мясу, молоку, сыру, сыру употребляйте растительные продукты богатые белком - это фасоль, чечевица, нут, горох, соя и другие бобовые. Употреблять бобовые в пищу можно практически ежедневно, но лучше их чередовать. 

Обычно, когда богатая животным белком пища заменяется только крупами, макаронными изделиями, картофелем, количество белка снижается, а углеводов – увеличивается. И тогда люди замечают, что, отказавшись от животной пищи, они начинают набирать вес. Так что следите, чтобы ваш ежедневный рацион был полноценным, сбалансированным и разнообразным во время поста.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную грибную закуски - фаршированные шампиньоны. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Великий пост, Светлана Фус.
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