Как бороться с весенним гиповитаминозом: диетолог рассказал, что нужно делать

Межсезонье - это всегда стресс для организма. Очень часто многие в начале весны страдают от гиповитаминоза, который характеризуется следующими симптомами: утомляемость, снижение аппетита, излишняя возбудимость, плаксивость, бессонница, различные изменения кожи, слизистых оболочек и др.

Так что если Вы в последнее время замечали, что Вам требуются огромные усилия, чтобы встать с утра с кровати, работоспособность на нуле, а усталость и сонливость — ваши главные спутники в течение дня, то "поздравляем" у Вас дефицит витаминов.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, на что нужно обратить внимание при гиповитаминозе и что делать.

Во-первых, организму нужны витамины и микроэлементы. И лучше, если они поступают с продуктами, а не в таблетках.

Во-вторых, весной человек может испытывать недостаток витаминов, но не столько в связи с весенним периодом, а и из-за истощения организма диетами или регулярного употребления вредной пищи.

Так что необходимо пересмотреть свой рацион и питание.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем можно заметить животный белок во время Великого поста. Диетолог назвала растительные продукты, которые восполнят нехватку.