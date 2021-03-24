Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
Итоги дня 23 марта: раскол в "Голосе" и новый антирекорд коронавируса в Украине
Итоги дня 23 марта: раскол в "Голосе" и новый антирекорд коронавируса в Украине
Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)
Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)

Вирус простуды оказался "сильнее" коронавируса

Вирус простуды оказался "сильнее" коронавируса
01:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, оказался "слабее" риновирусов, которые вызывают обычную простуду. 

Как сообщает BBC, к таким выводам пришли ученые из университета Глазго. 

Многие вирусы обладают крайне "эгоистичным" поведением и склонны вытеснять конкурентов из инфицированных клеток. В числе таковых находятся и вирусы гриппа. 

В своем эксперименте ученые взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей и устроили в ней "битву" SARS-CoV-2 и риновирусов. 

Как оказалось, риновирус успешно угнетает коронавирус если инфицирование произошло одновременно.

Похожие результаты показало и еще одно инфицирование, но на сей раз SARS-CoV-2 имел фору в 24 часа. Несмотря на это, риновирус все равно оказался сильнее. 

Когда же 24 часа форы дали риновирусу, то у коронавируса и вовсе не осталось никаких шансов. 

"SARS-CoV-2 не развивается, его очень угнетают риновирусы. Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения Sars-CoV-2", - рассказал доктор Пабло Мурсия. 

Дальнейшие исследования показали, что причиной такового явления оказалось то, что вирусы простуды запускали внутриклеточный иммунитет, который и блокировал способности коронавируса к репродукции. 

Впрочем, когда иммунная реакция на простуду проходила, клетки вновь становились уязвимыми к COVID-19.

Напомним, в весенний период риск заразиться коронавирусом становится выше у людей, которые страдают аллергией на пыльцу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Простуда, Коронавирус, Covid-19, Риновирусы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины
02 Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
03 Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
04 Молодой россиянин на скорости протаранил двух женщин-пешеходов: медики не смогли их спасти (фото)
05 Всем очень повезло: вскрылись неожиданные подробности возгорания кремля в Москве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исходя из эпидемической обстановки: названы сроки и условия проведения ВНО в 2021 году
Исходя из эпидемической обстановки: названы сроки и условия проведения ВНО в 2021 году
Молодой россиянин на скорости протаранил двух женщин-пешеходов: медики не смогли их спасти (фото)
Молодой россиянин на скорости протаранил двух женщин-пешеходов: медики не смогли их спасти (фото)
Украина ввела санкции против ряда росСМИ и трех депутатов Европарламента
Украина ввела санкции против ряда росСМИ и трех депутатов Европарламента
Какой праздник 24 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь