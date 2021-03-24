Вирус простуды оказался "сильнее" коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, оказался "слабее" риновирусов, которые вызывают обычную простуду.

Как сообщает BBC, к таким выводам пришли ученые из университета Глазго.

Многие вирусы обладают крайне "эгоистичным" поведением и склонны вытеснять конкурентов из инфицированных клеток. В числе таковых находятся и вирусы гриппа.

В своем эксперименте ученые взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей и устроили в ней "битву" SARS-CoV-2 и риновирусов.

Как оказалось, риновирус успешно угнетает коронавирус если инфицирование произошло одновременно.

Похожие результаты показало и еще одно инфицирование, но на сей раз SARS-CoV-2 имел фору в 24 часа. Несмотря на это, риновирус все равно оказался сильнее.

Когда же 24 часа форы дали риновирусу, то у коронавируса и вовсе не осталось никаких шансов.

"SARS-CoV-2 не развивается, его очень угнетают риновирусы. Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения Sars-CoV-2", - рассказал доктор Пабло Мурсия.

Дальнейшие исследования показали, что причиной такового явления оказалось то, что вирусы простуды запускали внутриклеточный иммунитет, который и блокировал способности коронавируса к репродукции.

Впрочем, когда иммунная реакция на простуду проходила, клетки вновь становились уязвимыми к COVID-19.

Напомним, в весенний период риск заразиться коронавирусом становится выше у людей, которые страдают аллергией на пыльцу.