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"Очень действенный и вкусный способ улучшить здоровье": Евгений Клопотенко рассказал, как правильно выбирать гранат

"Очень действенный и вкусный способ улучшить здоровье": Евгений Клопотенко рассказал, как правильно выбирать гранат
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Весна - время, когда организм как никогда требует заботы и витаминов. За зиму "запасы" истратились, а плюс еще коронавирус, так что просто необходимо пополнять свои "склады" полезных веществ. 

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный повар Евгений Клопотенко на своем сайте не только делится вкусными рецептами, но и рассказывает о пользе определенных продуктов. Поэтому не удивительно, что одна из публикаций, была посвящена невероятно полезному и наполненному витаминами фрукту - гранате. 

Клопотенко отмечает, что первые упоминания об этом плод найдено в медицинских записях. А наблюдения показывают, что гранат способен положительно влиять на флору кишечника. Он усиливает рост бифидо- и лактобактерий, а также плоды граната обладают антиканцерогенным действием в многочисленных типов рака, с

Гранатовый сок помогают для профилактики ожирения, диабета, болезни Альцгеймера, остеопороза и даже улучшают здоровье зубов.

Помимо этого гранат можно использовать как диетическую добавку для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний: гранат и свежий гранатовый сок рекомендуется употреблять при повышенном давлении, воспалениях, разного происхождения и обычной простуде. 

Как правильно выбирать гранат? 

Спелый гранат должен быть достаточно плотным и массивным, ярко-красного цвета. Кожура его должно быть неповрежденной, без бурых пятен. Допускаются лишь небольшие механические потертости, которые никаким образом не влияют на качество зерен внутри плода. 

Как правильно почистить гранат?

На самом деле это очень просто - вам понадобится лишь обычный кухонный нож.

Сначала отрежьте верхнюю часть плода наряду с хвостиком. Для этого острым ножом неглубоко срежьте кожуру граната по кругу.

Осторожно отделите крышку, чтобы не повредить зерна плода внутри. Найдите внутри плода белые разделительные пленки-перегородки и сделайте неглубокие надрезы вниз.

Разломайте гранат на части в местах разреза.

Также можно ломать гранат не до конца, а поставить в глубокую тарелку по мере раскрыт плод срезанной шапкой вниз и легко постукивать ложкой его со всех сторон. Так, все зернышки окажутся в емкости. 

Напомним, что "Телеграфу" удалось лично пообщаться с Евгением Клопотенко. Известный повар поделился своими планами по реформированию школьного питания и популяризации украинской национальной кухни.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Польза, Гранат, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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