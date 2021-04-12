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Понедельник, 12.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Когда можно возвращаться к тренировкам после коронавируса: фитнес-тренер дал несколько советов

Когда можно возвращаться к тренировкам после коронавируса: фитнес-тренер дал несколько советов
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Не за горами лето и многие активно начинают к нему готовиться - качают попы, пресс, ноги, чтобы затмить всех, лежа загорая на пляже. А что же делать, если ты вот-вот переболел коронавирусом и процесс восстановления после болезни только начался? 

Фитнес-тренер Юлия Богдан, работающая вместе с Анитой Луценко над программами похудения, отвечает на этот вопрос. На странице в Инстаграме их с Луценко тренировок Юлия опубликовала пост, в котором расписала, как правильно возобновлять тренировки после ковида.

Богдан отмечает, что независимо от того, в какой форме протекала болезнь, у всех восстановление проходит достаточно медленно. А самые частые последствия это:

  • утомляемость;
  • мышечная слабость;
  • проблемы со сном;
  • тревожность, депрессии, панические атаки.

"Если ты переболела — не спеши "бросаться" в активную жизнь. Побереги себя!" - пишет тренер. 

Что же делать?

  • Никаких активных жестких тренировок! Начинайте с легких зарядок, дыхательных упражнений (мягко, по ощущениям), растяжек.

  • Постепенно добавляйте силовые упражнения (по 1 подходу, всего 10 раз. Без сверх усилий).

  • Пробежки и активное кардио заменяем на прогулки на свежем воздухе.

  • Больше пьем чистой воды, проветриваем помещение.

  • Если нарушен сон — вечером можно попрактиковать йогу, чтобы больше потянуться, подышать, расслабить нервную систему.

  • Старайтесь ложиться спать до 23:00.

 
 
 
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Публикация от Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)

Ранее, "Телеграф" писал, что известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась подборкой эффективных упражнений для упругой и красивой попы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 318

Все по теме:

Здоровье, Тренировка, Коронавирус, Covid-19, Юлия Богдан.
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