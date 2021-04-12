Когда можно возвращаться к тренировкам после коронавируса: фитнес-тренер дал несколько советов

Не за горами лето и многие активно начинают к нему готовиться - качают попы, пресс, ноги, чтобы затмить всех, лежа загорая на пляже. А что же делать, если ты вот-вот переболел коронавирусом и процесс восстановления после болезни только начался?

Фитнес-тренер Юлия Богдан, работающая вместе с Анитой Луценко над программами похудения, отвечает на этот вопрос. На странице в Инстаграме их с Луценко тренировок Юлия опубликовала пост, в котором расписала, как правильно возобновлять тренировки после ковида.

Богдан отмечает, что независимо от того, в какой форме протекала болезнь, у всех восстановление проходит достаточно медленно. А самые частые последствия это:

утомляемость;

мышечная слабость;

проблемы со сном;

тревожность, депрессии, панические атаки.

"Если ты переболела — не спеши "бросаться" в активную жизнь. Побереги себя!" - пишет тренер.

Что же делать?

Никаких активных жестких тренировок! Начинайте с легких зарядок, дыхательных упражнений (мягко, по ощущениям), растяжек.

Постепенно добавляйте силовые упражнения (по 1 подходу, всего 10 раз. Без сверх усилий).

Пробежки и активное кардио заменяем на прогулки на свежем воздухе.

Больше пьем чистой воды, проветриваем помещение.

Если нарушен сон — вечером можно попрактиковать йогу, чтобы больше потянуться, подышать, расслабить нервную систему.

Старайтесь ложиться спать до 23:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)

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