Когда можно возвращаться к тренировкам после коронавируса: фитнес-тренер дал несколько советов

Не за горами лето и многие активно начинают к нему готовиться - качают попы, пресс, ноги, чтобы затмить всех, лежа загорая на пляже. А что же делать, если ты вот-вот переболел коронавирусом и процесс восстановления после болезни только начался?
Фитнес-тренер Юлия Богдан, работающая вместе с Анитой Луценко над программами похудения, отвечает на этот вопрос. На странице в Инстаграме их с Луценко тренировок Юлия опубликовала пост, в котором расписала, как правильно возобновлять тренировки после ковида.
Богдан отмечает, что независимо от того, в какой форме протекала болезнь, у всех восстановление проходит достаточно медленно. А самые частые последствия это:
"Если ты переболела — не спеши "бросаться" в активную жизнь. Побереги себя!" - пишет тренер.
Что же делать?
Никаких активных жестких тренировок! Начинайте с легких зарядок, дыхательных упражнений (мягко, по ощущениям), растяжек.
Постепенно добавляйте силовые упражнения (по 1 подходу, всего 10 раз. Без сверх усилий).
Пробежки и активное кардио заменяем на прогулки на свежем воздухе.
Больше пьем чистой воды, проветриваем помещение.
Если нарушен сон — вечером можно попрактиковать йогу, чтобы больше потянуться, подышать, расслабить нервную систему.
Старайтесь ложиться спать до 23:00.
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