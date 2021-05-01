Пора доставать велосипеды: тренер назвала причины чаще кататься на свежем воздухе

Фитнес-тренер Марина Боржемская, которая недавно рассказала, как не набрать лишний вес на отдыхе, объяснила, чем полезны прогулки на велосипеде.

"Весна - самое время достать свой велосипед для поездок на свежем воздухе, или брать в аренду для отдыха всей семьей. Велосипед - невероятно полезное и приятное занятие", - написала тренер проекта "Зважені і щасливі" в новом посте в соцсети Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Боржемская назвала несколько причин, из-за которых стоит чаще кататься на популярном во всем мире двухколесном транспорте:

Ранее Марина Боржемская поделилась интересным комплексом упражнений, благодаря которым можно сделать руки более рельефными.